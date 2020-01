Le Iene 2020 quando iniziano? Il programma di Neri Parenti sta per tornare. Dopo la striscia quotidiana, dopo lo speciale di fine gennaio dedicato a Chico Forti, il programma riprenderà ad andare in onda come di consueto con due appuntamenti settimanali. Ecco tutte le date da segnarsi sul calendario.

Le Iene Show 2020 quando in tv: le date

Quando iniziano Le Iene Show 2020? Il programma prenderà il via giovedì 13 febbraio 2020 in prima serata sempre su Italia 1. Poi? La trasmissione proseguirà con il consueto doppio appuntamento andando in onda il martedì e il giovedì.

Non da subito però. Per poter guardare due puntate a settimana della famosa ed amata trasmissione bisognerà aspettare il 25 febbraio. Solo da quel giorno, infatti, inizierà ad andare in onda anche al martedì.

In attesa di ciò, però, giovedì 30 gennaio 2020 sempre su Italia 1 andrà in onda Le Iene presentano … una nuova puntata dello speciale del programma. Gaston Zama è tornato, infatti, in Florida per incontrare Chico Forti, l’italiano che da 20 anni è rinchiuso in carcere per un omicidio che ha sempre proclamato di non aver commesso.

Le Iene Show news e anticipazioni: come sarà la trasmissione

Nulla cambierà ne Le Iene Show. Squadra che vince non si cambia. La trasmissione di Italia 1 si ripresenterà davanti agli occhi del suo affezionato pubblico con i tratti distintivi che l’hanno sempre contraddistinta.

Spazio dunque alle famose interviste doppie, alle inchieste e agli scherzi.

Nuove inchieste saranno realizzate sullo smaltimento dei rifiuti, ma sicuramente le Iene continueranno a tener d’occhio la situazione a Roma. Spazio poi alla inchieste sul Mose di Venezia, sui vari furbetti in giro per l’Italia, ma anche sui casi giudiziari che tanto hanno fatto discutere e che forse non hanno ancora trovato una soluzione vera e definitiva.

Spazio inoltre alle inchieste sull’Ilva di Torino, sui falsi maghi e sui falsi dottori, ma anche sullo stato dell’ambiente e sui rischi del web.