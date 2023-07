La nuova era di Mediaset è ufficialmente iniziata. Le prime novità sono state annunciate in occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023-2024 da Pier Silvio Berlusconi, Ad dell’azienda. Giri di walzer tra conduttori e conduttrici. Tra questi anche il passaggio di testimone di Belen Rodriguez a Veronica Gentili, nuova conduttrice de Le Iene Show.

Belen Rodriguez fuori da Le Iene: al suo posto arriva Veronica Gentili

Fuori Belen Rodriguez da Mediaset. La showgirl argentina è tra le grandi assenti, impossibile non citare Barbara d’Urso, dei nuovi Palinsesti Mediaset 2023-2024. La conduttrice è stata tagliata fuori da Le Iene Show, programma che peraltro ha presentato con grandissimo successo per due edizioni. Al suo posto nella stagione 2023-2024 ci sarà Veronica Gentili, che da Rete 4 approda alla rete più giovane per la gioia di Pier Silvio Berlusconi che ha dichiarato: “ha tenuto alla grande il prime time, la strada è quella di andare verso inchieste e più attualità, idea che ci piace molto“. Dopo tre anni al timone di vari programmi di informazione, da “Stasera Italia” a “Weekend ed Estate” fino a “Controcorrente“, la giornalista è il nuovo volto scelto del popolare programma di Davide Parenti. Accanto alla Gentili ritroveremo Max Angioni.

Sui social, poco dopo la conferma del cambio di conduzione, è arrivato un messaggio di ringraziamento da parte del gruppo de Le Iene a Belen:

Diamo il benvenuto a @veronicagentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con @maxangioni_ !Mandiamo un abbraccio a @belenrodriguezreal che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!

Belen Rodriguez, il futuro dopo Mediaset?

Quale sarà il futuro di Belen Rodriguez in tv? Lo scorso 23 maggio, dopo l’ultima puntata de Le Iene, la showgirl aveva postato sui social una foto con tutto il gruppo di lavoro ufficializzando, con largo anticipo, la sua uscita dal programma dopo un’annata non semplicissima. Prima l’addio di Teo Mammucari sostituito in corso da Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. “Non so come ringraziarvi a tutti quanti per l’amore che mi avete regalato! Siamo una bella famiglia!!!” – le parole della showgirl.

Belen tagliata fuori da ogni progetto Mediaset. A cominciare da “Tu Si Que Vales” anche se Pier Silvio Berlusconi ha precisato: “non la sostituirà nessuno“. Intanto confermati alla conduzione Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. La showgirl per stuzzicare il pubblico ha postato su Instagram: “abituata alle tempesta, ballo insieme a lei” scatenando così la curiosità dei fan che hanno chiesto spiegazioni per l’assenza nei Palinsesti Mediaset 2023-2024. Belen ha replicato chiarendo la situazione: “io me ne sono andata” rivelando di aver in corso già nuove proposte. Del resto la Rodriguez è anche una imprenditrice con due marchi di moda e testimonial di diversi brand.