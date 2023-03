LDA arriva a sorpresa sul palcoscenico di “The Voice Kids 2023” cantando il brano “Se poi domani” presentato al Festival di Sanremo 2023. Una bellissima sorpresa per il padre Gigi D’Alessio, coach del talent show musicale presentato da Antonella Clerici su Rai1.

LDA sorpresa al papà Gigi D’Alessio a The Voice Kids 2023

La prima edizione di The Voice Kids 2023 si è conclusa con la vittoria della giovanissima Melissa Agliottone del Team di Loredana Bertè, ma durante la finale il coach Gigi D’Alessio è stato protagonista di una bellissima sorpresa. Il figlio LDA, ex cantante di Amici di Maria De Filippi, si è presentato sul palcoscenico del talent show per cantare “Se poi domani”, il brano portato in gara al Festival di Sanremo 2023. Una bella sorpresa per il padre che ha immediatamente riconosciuto la voce del figlio girandosi per applaudirlo.

Un momento davvero emozionante per Gigi D’Alessio che ha applaudito il figlio LDA che, a fine esibizione, è corso ad abbracciare tutti i bambini protagonisti della prima edizione di The Voice Kids. Ecco il video dell’esibizione:

Con la sua “Se Poi Domani”, Luca si esibisce alla finale di the voice kids, davanti al suo papà Gigi. 🥹❤️ #lda #lucadalessio pic.twitter.com/ztilrN1Y7t — Valeria E. (@amorsisulcuore) March 12, 2023

Gigi D’Alessio, la lettera al figlio LDA

La carriera musicale di LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è solo all’inizio, ma tra i suoi più grandi fan e sostenitori c’è sicuramente il padre Gigi D’Alessio. Alla vigilia del primo Festival di Sanremo del figlio, il cantautore di “Non dirgli mai” ha voluto scrivergli una lunga lettera.

“La tua sensibilità ed il tuo animo gentile ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi che sei un giovane uomo che si affaccia alla vita con gli stessi valori, sento di dirti che sono ancora più fiero di te” – ha scritto D’Alessio che parlando del Festival di Sanremo ha detto – “il Festival di Sanremo per me è sempre stato il palco più bello e importante del nostro Paese, e ci sono tornato tutte le volte che ho potuto. È il palco che nel 2000 mi ha portato da Napoli all’Italia: lo racconto spesso e mi piace ricordarlo proprio oggi, il giorno in cui anche tu canterai per la prima volta in quel Teatro che così tanto ha dato e ha significato per me“.

Infine l’augurio di un padre orgoglioso al figlio: ”

Ti ho seguito da lontano, senza interferire, ti ho visto percorrere la tua strada con sacrificio e impegno, lavorando ogni giorno per arrivare fino a qui. Era il tuo sogno, e lo stai per realizzare. Ti auguro di godertelo al massimo, ti auguro di divertirti ed emozionarti, di vivere nel modo più bello il tuo grande sogno, te lo meriti. Io ti seguirò da casa, sarò incollato alla tv, sempre più orgoglioso di poter dire che sono il papà di LDA. Ti amo tanto.