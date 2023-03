Chi ha vinto The Voice Kids? L’amatissima Antonella Clerici è tornata in onda ieri, sabato 11 marzo 2023, su Rai 1 con la finale di The Voice Kids, la versione per bambini del talent show di Raiuno. Nelle due puntate abbiamo visto sfidarsi bambini tra i 7 ed i 14 anni. In giuria, abbiamo ritrovato ancora una volta Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri.

Chi ha vinto The Voice Kids? La vincitrice è Melissa Agliottone, team Bertè

Per la seconda ed ultima puntata di The Voice Kids i coach hanno avuto a disposizione un team composto da tre concorrenti ognuno. I dodici concorrenti si sono esibiti con le loro canzoni in gara. I giudici hanno dovuto poi scegliere quale piccolo artista della loro scuderia far cantare ancora. Dopo questo ultimo giro di esibizioni, il pubblico in studio ha decretato il primo vincitore in assoluto di The Voice Kids. Ecco di seguito i 12 concorrenti in gara alla finale.

Team Loredana Bertè:

Mia Arnone (7 anni, da Castrofilippo, Agrigento);

Fedora Copparosa (12 anni, da Corbetta, Milano);

Melissa Agliottone (12 anni, da Sant’Elpidio al Mare, Fermo).

Team Gigi D’Alessio:

Ilary Alaimo (14 anni, da Montedoro, Caltanissetta);

Andrea Galiano (12 anni, da Coccaglio, Brescia);

Marta Maria La Rosa (12 anni, da Cosimo, Ragusa).

Team Clementino:

Ranya Moufidi (12 anni, da Ciserano, Bergamo);

Rosario Caci (9 anni, da Gela);

Zinnedine Fatnassi (12 anni, da Milano).

Team Ricchi e Poveri:

Ginevra Dabalà (11 anni, da Loreggia, Padova);

Vincenzo Alighieri (13 anni, da Oria, Brindisi);

Lorena Fernandez (12 anni, da Portico di Caserta).

Melissa Agliottone vince The Voice Kids

A trionfare è Melissa Agliottone della squadra di Loredana Bertè che ha trionfato con “Fallin‘”, uno dei brani più famosi di Alicia Keys.

Chi è Melissa Agliottone, vincitrice di The Voice Kids

Melissa Agliottone, 12 anni frequenta la scuola di canto di Roberta Faccani, conosciuta per essere stata la voce del celebre gruppo dei Matia Bazar. La ragazza fa parte di una famiglia molto nota a Civitanova. Anche il sindaco le ha voluto fare gli auguri prima della finale: “Forza Melissa, Civitanova fa il tifo per te”, le ha scritto.

Il suo sogno è quello di diventare una cantante professionista e di partecipare al Festival di Sanremo. Attualmente suona diversi strumenti come il pianoforte, la batteria e la Loop Station: “Il mio sogno è di diventare una cantante e partecipare a Sanremo. Quando lo vedo in tv immagino me che canto. Essere arrivata in Rai è un sogno. Per ora suono il pianoforte e la batteria, il mio prossimo strumento è il basso“, ha dichiarato nella prima puntata.