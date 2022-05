Laura Maddaloni è uno dei personaggi più discussi dell’Isola dei Famosi 2022. Spesso attaccata per il suo carattere forte e combattivo, caratteristica che si porta dietro dalla sua carriera di judoka. Laura, che ha alle spalle un cognome importante per chi conosce i successi del judo italiano nel mondo, affronta ogni sua sfida come quando era sul tatami, pronta a portare a casa un nuovo trofeo e una nuova vittoria, proprio come negli anni addietro. Laura non ha vinto l’Isola dei Famosi, ma questa per lei non è affatto una sconfitta. Laura Maddaloni può dire di aver vinto la sfida con se stessa, e di aver sicuramente affrontato con caparbietà e senza mai nascondersi, la sua avventura in Honduras. Noi di SuperGuidaTv l’abbiamo intervistata in esclusiva. Con Laura abbiamo ripercorso la sua avventura sull’Isola parlando del suo rapporto con gli altri naufraghi e di suo marito Clemente Russo che con lei è stato protagonista di questa edizione.

Laura Maddaloni, l’intervista esclusiva

Laura per te è stata la prima esperienza in un reality. Com’è andata? Prima di partire per l’Isola hai avuto dubbi?

“Si, questa è stata la mia prima esperienza in un reality. Ho assolutamente voluto fare questo percorso, fin dall’inizio non ho avuto alcun dubbio. Sapevo cosa mi aspettava, io da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’isola e che per certi versi somiglia un po’ all’adrenalina che mi ha dato la mia ex vita da agonista. Il soffrire la fame ad esempio, perché quando si fanno competizioni per entrare in un peso di categoria, io facevo i 52kg, io mi allenavo, perdevo peso e mangiavo veramente solo l’aria. Per me l’Isola è stata una competizione, un mettermi a confronto con me stessa. Quale posto migliore dell’Isola, dove si sta senza telefoni, si soffre per certi versi la fame, non si dorme, e dove si vive comunque il disagio di stare anche con persone che non si conosce”.

Qual è stato il momento più difficile che hai affrontato? Hai mai pensato di abbandonare?

“Io pensavo di stare solo tre settimane, non tanto per le difficoltà ma per le strategie, non essendo io di questo ambiente non conosco le strategie. Io sono una persona vera, sono molto verace, se mi gridi in testa io grido ancora di più. Io sono una persona altruista, ho sempre condiviso con gli altri il cibo vinto, e vedere delle persone egoiste, fare delle strategie o mentire, per me non esiste. Se toccano i miei principi, io reagisco come una napoletana verace, e sull’Isola ho reagito di stomaco. I momenti difficili non sono stati la fame, o il disagio del non riuscire a dormire. Il momento difficile è quando ho iniziato a sentire la mancanza delle mie bambine”.

Erano circolate delle indiscrezioni in cui si diceva che i rapporti tra voi non erano buoni. È successo qualcosa o erano fake news?

“Assolutamente no, nella mia famiglia non c’è nulla di anormale. Le persone quando vedono che non c’è nulla di marcio vogliono crearlo perché le storie drammatiche funzionano. Anche se ci fosse, non andrei a vendere la mia vita personale in tv. Questo era un momento mio e di mio marito, ma soprattutto mio singolarmente, un percorso personale. È stato un percorso mio e di Clemente sia singolarmente che di coppia. Infatti non è venuto nessuno delle nostre famiglie in studio, nemmeno le bambine, proprio perché era un momento nostro. È venuto solo un nostro amico, ma una sola volta”.

Sei stata spesso definita aggressiva e competitiva. Tornando indietro c’è qualcosa che non rifaresti?

“Questa definizione mi è stata data da Vladimir Luxuria, le ho anche detto che a mio avviso poteva dare un suo parere sulla simpatia di un concorrente ma sarebbe stato carino farlo una sola volta e che poteva farlo su tutti i concorrenti ma non accanirsi su una sola persona. Quando l’atleta combatte un incontro di Judo, c’è l’arbitro che comunque ha un ruolo importante, cioè quello di vedere le cose come vanno, ma non può dare un parere troppo eccessivo. Cioè, se l’arbitro dice che l’atleta è stanco oppure è partito prima o ha barato, il giudizio dell’arbitro può influenzare la decisione dei giudici di gara. Io non sto parlando della mia uscita dal programma ma, dell’aggettivo che mi è stato dato. Non si può parlare di quel momento di gioco dove ci siamo scaldati per una fettina di cocco, dove le emozioni amplificate. Non si può dire che io sia aggressiva non conoscendo il mio passato e quello che ho costruito nella mia vita. Bisogna stare attenti, soprattutto quando si ha un ruolo fondamentale come quello di opinionista di un programma dove si devono dare dei giudizi”.

“Tornando indietro, nonostante io abbia capito che comunque quello è un palcoscenico e molti hanno finto di attaccarmi sapendo che il mio carattere si accende subito, io rifarei tutto quello che ho fatto, anche nonostante gli attacchi, perché se qualcuno mi attacca io rispondo. Mi è stato detto da molte persone che comunque nel bene e nel male sono stata uno dei personaggi più forti sull’isola”.

Dopo l’eliminazione sei tornata sui social e hai rivelato che uno dei due naufraghi che più ti ha deluso è stato Nicolas. Come mai? Pensi sia uno stratega?

“Sono tante le persone che si sono rivelate una delusione per quanto riguarda il gioco gioco. Io non ho mai fatto televisione prima dell’Isola, loro invece sapevano già come muoversi. Quello che mi ha delusa di Nicolas è stata la motivazione della prima nomination. Lui provava tanto rispetto e ci nominò dicendo che siamo belli, forti e ci stimava tanto. A me è venuta una risata a questa motivazione. Avrebbe potuto dire che ci nominava semplicemente perché ci riteneva forti. Alla fine non è che lui mi ha deluso perché in fondo non è un mio amico, le delusioni sono altre. Non mi è piaciuto come personaggio perché ha giocato con falsità. A mio avviso lui ha un copione. Credo che fuori si molto diverso da quello che sembra. Lui non è così pacato come vuol far sembrare, perché anche lui ha avuto i suoi scatti”.

Anche Clemente è stato eliminato dopo di te. Cosa ha giocato a suo sfavore?

“Non credo che Clemente sia stato eliminato per qualcosa che abbia fatto. Riconosco di essere una donna scomoda, schietta e che non ha paura di prendere una posizione che sapevo fosse sbagliata a livello di dinamiche di gioco. Avrei dovuto fare la debole per andare avanti ma ho voluto essere me stessa fino alla fine. Clemente è il gigante buono e lo è sempre stato in qualsiasi cosa abbia fatto. Ad esempio, Clemente ha costruito quattro capanne, è un paciere. Lui voleva fare gruppo ma è stato deriso e qualcuno ha detto “ma non sai dove ti trovi”. Lui non ha avuto strategie di gioco, ha subito sicuramente anche la mia scia, perché io sono quella che non si tiene nulla, e come ha detto Ilary non mi sono nascosta. Stando in coppia con me, anche se non litigava, comunque veniva trascinato dal mio comportamento”.

L’altro naufrago che ti ha delusa è stato Roger Balduino. Sta finendo anche lui? Che idea ti sei fatta sul rapporto con Estefania?

“Roger non mi ha delusa, anzi io credo sia un bravo ragazzo. Io prima di uscire ho fatto chiarezza con tutti. Ho detto a Nicolas che era uno stratega e un falso. Mi sembra che abbia avuto una discussione con Edoardo e Guendalina, che gli hanno detto in faccia molte cose ma solo per strategia hanno rifatto pace. In realtà non si sopportano. Hanno fatto gruppo solo per andare avanti fino alla fine. Quello che non mi è piaciuto di Roger è che lui ha mentito. Lui ha iniziato una strategia contro tutti, e non mi è piaciuto che pur di andare avanti ha detto una bugia. Ad esempio, quando Nicolas ha proposto di mangiare tutti insieme, quella sera Roger ha detto che io non ero d’accordo, cosa che non era vera. Io ho detto a Roger che mi aveva delusa, perché è vero che non eravamo amici con gli altri ma, non era giusto che dava la colpa a me del non voler mangiare tutti insieme. Io gli ho detto che mi aveva delusa e, quando sono andata via l’ho nominato dicendo che pur di andare avanti farebbe di tutto, come ad esempio la storia finta con Estefania. Credo che entrambi hanno giocato fin dall’inizio, ma a Roger la cosa è scappata di mano”.

Anche con Guendalina Tavassi c’è stato uno scontro acceso. Lei ha addirittura dichiarato che volevi picchiarla. Ha recitato?

“Con Guendalina c’è stato più di uno scontro. Sono convinta che lei è entrata per provocarmi. Alcune cose le ho lasciate scorrere, su altre scattava la mia indole. Mi dispiace dirlo ma loro fanno questo per lavoro, per me è stata solo un’esperienza. Io ho costruito la mia carriera sullo sport, oggi sono una personal trainer, tutto quello che arriva è un di più”.

Chi merita secondo te di arrivare alla finale?

“Dipende quale significato vogliamo dare alla parola merito. Se il merito di vincere il reality è quello di non schierarsi e farsi i fatti propri pur di dare un’immagine di perbenismo, allora deve vincere o Nick o Alessandro. Se dobbiamo premiare lo stratega e quindi la persona più falsa come giocatore, allora in lizza ci sono Nicolas, Guendalina ed Edoardo, che sono tre complottasti”.

Dopo questa esperienza ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello VIP?

“In molti mi hanno detto che io sarei portata per i reality, forse perché sono una persona vera e non seguo un copione, non avendo modificato il mio carattere per piacere al pubblico. Al momento non saprei cosa dirti, io le mie decisione le prendo di pancia”.