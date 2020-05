Come mai La vita in diretta oggi, 1 maggio 2020, non va in onda? Cosa si nasconde dietro l’assenza del programma di Rai 1 che ci ha tenuto compagnia e ci ha informati durante tutti questi giorni di lockdown? Ecco svelato il motivo dell’assenza di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La colpa non è delle liti di cui hanno parlato i giornali di gossip e che sono state poi prontamente smentite dai diretti interessati.

Perché La vita in diretta oggi non va in onda?

I telespettatori che si aspettavano di passare il 1 Maggio, giorno della festa dei lavoratori, in compagnia di Alberto Matano e di Lorella Cuccarini rimarranno a bocca asciutta. Il programma di Rai 1 non terrà, come ormai di consueto, compagnia ai suoi telespettatori così come è avvenuto nei giorni precedenti. Come mai? Ebbene la trasmissione si è presa un piccolo giorno di vacanza. Il programma non è stato sospeso e, soprattutto, la colpa dell’assenza non è da attribuire alle liti, poi smentite, fra i due conduttori. Tutt’altro. Come è accaduto spesso, infatti, la programmazione normale si ferma nei giorni di festa.

Cosa andrà in onda al posto de La Vita in diretta? Pare che Rai 1 abbia deciso di tener compagnia ai propri telespettatori con una puntata, in replica, dello show di Carlo Conti, ovvero Tali e quali. A seguire, dopo i vari telegiornali, invece, verrà trasmessa, subito prima de L’Eredità, una puntata di Techetechetè.

Assente, dunque, anche la replica de Il Paradiso delle Signore, l’amatissima soap opera di Rai 1.

La vita in diretta: cambio programmazione dal 4 maggio 2020

Come se non bastasse da lunedì 4 maggio 2020, a quanto pare, potranno esserci nuovi cambi di programmazione. Quali? Cerchiamo di capire meglio. Come sappiamo, ormai da un paio di mesi, Lorella Cuccarini e Alberto Matano in questo ultimo periodo hanno allungato il loro programma andando a spalmarlo quasi su tutto il pomeriggio di Rai 1.

La Vita in diretta, infatti, ha preso il posto dello show della Balivo, ovvero di Vieni da me, sospeso a causa del Covid-19.

Sembra, però, ormai ufficiale che da lunedì 4 maggio la trasmissione potrà finalmente tornare in onda. Matano e la Cuccarini, pertanto, potranno concentrarsi solamente sulla loro fascia oraria e riposarsi un po’ dopo l’ottimo lavoro svolto nelle ultime e difficili settimane.

Subito dopo La Vita in diretta, come già annunciato, torneranno anche le nuove puntate de L’Eredità. Insinna a Domenica In, da Mara Venier, aveva ipotizzato il ritorno in tv, ma aveva espresso ancora qualche piccolo dubbio. A quanto pare, però, la produzione è riuscita a far in modo che si potesse tornare a tener compagnia ai telespettatori in totale sicurezza.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini ai ferri corti: la smentita

Negli ultimi giorni è circolata in rete una voce che vedeva Matano e la Cuccarini ai ferri corti. Sembrava, da quanto si apprendeva in giro, che negli studi de La Vita in diretta i litigi fossero all’ordine del giorno e che la coppia di conduttori non riuscisse più a continuare a lavorare insieme. Le voci si erano fatte talmente insistenti che si prospettava, oltretutto, un cambio della guardia al timone del programma.

Per fortuna le parole di Matano hanno smorzato le voci. Il giornalista ha infatti detto:

“Lorella, io voglio dirti grazie per questi due mesi, sono stati molto difficili. Abbiamo lavorato in situazioni davvero complicate, con misure di sicurezza davvero strettissime e tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento. Voglio ringraziare tutta la squadra e Lorella che è una partner straordinaria, lo dico in diretta perché è assolutamente così“.