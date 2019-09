La verità sul caso Harry Quebert ha ufficialmente terminato la sua corsa in tv. Infatti, ieri sera, mercoledì 11 settembre 2019, l’episodio finale numero 10 della serie è andato in onda in seconda serata su Canale 5. Si sono così archiviate definitivamente le indagini sull’omicidio di Nola, con i telespettatori che hanno anche assistito alla spiegazione clou su cosa sia “davvero” successo alla ragazza. Rivediamo, allora, in streaming on demand, l’intero ultimo episodio, in questo nuovo video Mediaset completo.