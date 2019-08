Chi è l’assassino? Questa la domanda cruciale de La verità sul caso Harry Quebert, la nuova serie tv made in Usa e in arrivo a settembre su Canale 5. Ma cosa devono aspettarsi i telespettatori dal cast e dalla trama, ispirati dal libro dello scrittore Joel Dicker?

La verità sul caso Harry Quebert: il cast, la trama e l’ambientazione della nuova serie tv su Canale 5

La verità sul caso Harry Quebert partirà ufficialmente su Canale 5 ad inizio settembre, con le prime due puntate trasmesse in prima serata. Il cast della serie è formato da giovani attori e la trama si preannuncia avvincente, anche perché in pieno stile giallo da risolvere.

Harry Quebert (Patrick Dempsey, amatissimo per tanti suoi personaggi) è lo scrittore de “Le origini del male”, indagato per l’omicidio di Nola Kellergan (l’attrice Kristine Froseth). Il cadavere della ragazza è stato ritrovato nel terreno di casa sua, insieme al libro.

Scomparsa 33 anni prima, nell’estate del 1975, Nola, all’epoca dei fatti quindicenne, ha avuto una relazione con Quebert. Ad aiutare Harry, allora, è Marcus Goldman (l’attore Ben Schnetzer), suo ex alunno e oggi amico fidato, ma presto invischiato nel caso e principale indiziato dell’assassinio.

Riusciranno, i due, a farsi scagionare dalle accuse senza pentirsi delle loro azioni? In attesa di scoprirlo, certo è che: a suggellare questo mix di trama dal ritmo veloce e cast con attori credibili – in ultima analisi riuscito, almeno così dice più di una recensione – ci pensa anche l’ambientazione a Summerdale, nel Maine, una città immaginaria che “ospita” il delitto, le relative indagini e quelle pochissime differenze esistenti tra il libro e la versione tv di questo thriller che incuriosisce.

La verità sul caso Harry Quebert: le anticipazioni delle prime 2 puntate in onda lunedì 2 e martedì 3 settembre 2019

Trasmessa nel 2018 nel Regno Unito su Sky Witness e in Italia lo scorso marzo su Sky Atlantic, La verità sul caso Harry Quebert andrà in onda per la prima volta in chiaro, nel prime time di Canale 5, lunedì 2 e martedì 3 settembre 2019.

Secondo le anticipazioni, nella prima delle 4-5 puntate previste (formata dagli episodi 1 e 2): Harry incontra Nola Kellergan sulla spiaggia e quell’incontro cambia per sempre l’esistenza di entrambi. Dopo il loro primo incontro in riva al mare, Harry e Nola vanno avanti con la frequentazione al “Clark’s Diner”, il locale dove lei è assunta come cameriera.

Nella seconda puntata, invece, corrispondente agli episodi 3 e 4: Marcus, convinto che Quebert sia innocente, porta avanti le indagini sul conto di Nola. Un flashback, però, rivela di un tentato suicidio datato 1975 e riporta a galla i sensi di colpi di Harry provenienti dal passato.

Come vedere La verità sul caso Harry Quebert: l’orario di inizio in tv e in streaming

Ma come vedere in tv e in streaming La verità sul caso Harry Quebert? L’orario di inizio sul piccolo schermo e sul web è fissato ufficialmente per le ore 21.15 circa. Gli episodi della serie, oltre che su Canale 5 sono trasmessi anche in live streaming su Mediaset Play. Successivamente, gli appuntamenti tv si dovrebbero potere recuperare anche online grazie al servizio di streaming on demand.