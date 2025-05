La terza stagione di Fallout, acclamata serie televisiva di Prime Video, arriva prossimamente sulla piattaforma. La notizia, diffusa durante l’Upfront Annuale di Amazon, anticipa l’attesissima seconda stagione, prevista in uscita a dicembre 2025. Basata su uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi, Fallout ha raggiunto un successo globale negli ultimi anni. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Fallout 3 arriva su Prime Video

Con una prima stagione che ha totalizzato oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, Fallout si conferma uno dei tre titoli più visti di sempre sul servizio. L’arrivo della seconda stagione, prevista per questo dicembre, è stato annunciato dagli attori Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, saliti sul palco del Beacon Theater di New York. E dopo questa stagione, le sorprese non finiscono qui. La serie infatti continuerà ad espandersi con un nuovo esaltante capitolo.

Durante l’Upfront di Amazon, Vernon Sanders, Global Head of Television, Amazon Mgm Studios, ha dichiarato: “Jonah, Lisa, Geneva e Graham hanno fatto un lavoro eccezionale nel dare vita a questo amato franchise di videogiochi su Prime Video. Siamo lieti di annunciare la terza stagione di Fallout, ben prima dell’attesissimo debutto della seconda stagione.”

Un entusiasmo condiviso anche dagli executive producer Jonathan Nolan e Lisa Joy: “Le feste sono arrivate un po’ in anticipo quest’anno: siamo felici di poter mettere di nuovo fine al mondo per la terza stagione di Fallout”.

Fallout è prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer, insieme a Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, che sono anche i creatori e showrunner della serie.

Nel cast di protagonisti figurano Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà, Father Stu) e Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones). Infine, ci sono anche Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).