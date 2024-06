Chi Sabato sera 22 Giugno 2024 non può o non vuole uscire e magari ha una passione per i film di genere thriller, può consolarsi guardando La strana signora della porta accanto, pellicola del 2020 che arriva in prima visione tv su Rai Due (inizio ore 21.20 circa). Gli elementi per tenere desta la vostra attenzione dalla prima all’ultima scena ci sono tutti, noi vi anticipiamo alcune curiosità interessanti da conoscere.

La strana signora della porta accanto: la trama in breve e il cast

Helen è un’anziana signora mentalmente disturbata e con un’ossessione: rimpiazzare ad ogni costo la figlia scomparsa. Per riuscire nell’intento, non esita ad uccidere chiunque si metta sulla sua strada. I nuovi vicini Sarah e Kyle, una coppia in attesa di un bimbo, si accorgono che qualcosa in lei non va…

Questo il cast principale: Julia Borsellino, Mark Taylor, Deborah Grover, Marium Carvell e Deanna Jarvis.

Le principali curiosità sul film

La strana signora della porta accanto è un film statunitense/canadese giallo/thriller del 2020 diretto da Gordon Yang. Queste sono le curiosità da sapere sul suo conto: