Cambio programmazione Mediaset per La rosa della vendetta. La soap turca di Canale 5 salta il consueto appuntamento in prime time del venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. Perché la serie TV con Murat Unalmis non sarà trasmessa e cosa vedremo al suo posto?

La Rosa della Vendetta non in onda il 19 luglio, perché?

L’appuntamento con la serie TV La Rosa della Vendetta era già diventato uno dei più apprezzati dal pubblico di Canale 5. Complice anche la presenza dell’attore turco Murat Unalmis – indimenticato Demir di Terra Amara – la soap non aveva avuto difficoltà a conquistare un posto di prestigio nella rete ammiraglia Mediaset.

I risultati ottenuti nelle prime settimane, erano poi stati confermati anche nel corso degli ultimi episodi, e nonostante la temuta concorrenza degli Europei di calcio 2024 – trasmessi in prime time su Rai 1 – la nuova serie era riuscita a registrare numeri importanti. Oltre 2,2 milioni di spettatori a settimana, per una soglia del 15% di share, sono la dimostrazione che questo prodotto ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori.

Tuttavia – dopo la messa in onda della sesta puntata andata in onda lo scorso 12 luglio – è in programma un cambio palinsesto per la serie che potrebbe lasciare un po’ d’amaro in bocca ai tantissimi fans.

La rosa della Vendetta, finale di stagione

La serie originale è composta da 13 puntate della durata di due ore e mezza ciascuna, anche se in Italia – per esigenze di palinsesto – si è scelto di suddividere la serie in due stagioni. L’episodio andato in onda venerdì 12 luglio ha “chiuso” la prima stagione della soap turca.

Un finale che ci ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo, con il rapimento di Deva e la disperata corsa contro il tempo fatta da Gulcemal per salvarla. Il segreto sul passato di Zafer è stato svelato solo in parte, e sebbene Armagan sia riuscito a svelare l’identità dei due bambini misteriosi ritratti nella foto con la madre – e scoprire che Gulcemal è in realtà suo fratello – ancora crede che lui e Sahin siano nati entrambi dall’unione di Zafer e Mustafa. Armagan ignora infatti che la donna è stata sposata con Saim prima di unirsi in matrimonio con suo padre.

Appare quindi evidente che – dopo la prima stagione – anche la seconda si preannunci ricca di colpi di scena.

La Rosa della Vendetta sospesa, quando torna in TV?

Il 19 luglio la prima serata di Canale 5 subirà delle modifiche, e al posto de La rosa della vendetta è prevista la messa in onda del film “Mio figlio”.

Ma quando tornerà sui nostri teleschermi la soap con Murat Unalmis? Per vedere la settima puntata – che darà inizio alla “seconda stagione” – dovremmo attendere settembre. Sembra infatti alquanto improbabile al momento, che la soap possa trovare collocazione in un giorno diverso, mentre appare molto più probabile che i vertici di Cologno Monzese abbiano optato per una sospensione temporanea nel periodo estivo.

La scelta di trasmettere le restanti puntate nel periodo autunnale – quando ci sarà un’affluenza di pubblico maggiore – offrirebbe infatti ai vertici Mediaset la possibilità di incrementare ulteriormente gli indici d’ascolto.