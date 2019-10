La puntata di Beautiful di domenica 20 ottobre 2019 | video Mediaset

Bill non denuncerà Ridge? Nella puntata di Beautiful di oggi, domenica 20 ottobre 2019: Brooke ha spiegato al marito che non dev’essere geloso e gli ha fatto capire che nel comportamento di Spencer c’è del positivo. Intanto, stanca delle reazioni di Pam, Quinn l’ha avvertita: con lei non si scherza… Rivediamo la puntata intera di Beautiful di oggi, in streaming on demand. Ecco il video Mediaset completo.