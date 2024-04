‘Tris per Vincere’ è il nuovo game show di Nicola Savino. Il programma è la rivisitazione di un grande classico della tv italiana: ‘Il Gioco dei 9‘. Vediamo insieme come funziona e chi saranno gli ospiti vip che aiuteranno i concorrenti.

Tris per Vincere, Nicola Savino e tante celebrities nel nuovo game show

Dopo l’esperienza di 100% Italia, Nicola Savino torna alla conduzione di un nuovo game show su TV8. Si tratta di ‘Tris per vincere’ e vedrà due concorrenti sfidarsi in quattro manche provando a fare tris su una parete. La parete, denominata ‘condominio’ è composta da nove personaggi del mondo dello spettacolo chiamati a rispondere a domande insolite e divertenti. Il concorrente dovrà capire se queste risposte sono vere o false. La prima puntata di Tris per Vincere andrà in onda lunedì 29 aprile alle 20:30 su Tv8.

Tra le celebrities che abiteranno il condominio, si alterneranno nel corso delle puntate Gene Gnocchi, Scintilla, Fabio Canino, Toni Bonji, Juliana Moreira, Giulia Sara Salemi, Alvin, Linus, Ciccio Graziani, Massimiliano Rosolino, Francesco Arienzo, Valeria Graci, Raul Cremona, Paola Di Benedetto, Corinne Clery, Patrizia Rossetti, Susanna Messaggio, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin.

Obbiettivo delle quattro manches è quello di fare tris (in verticale, orizzontale o diagonale), oppure completare almeno cinque caselle. In caso di risposta esatta il concorrente guadagna la casella altrimenti viene attribuita all’avversario. Come nel classico gioco, quando uno dei concorrenti è vicino a fare tris avendo dato due risposte corrette, l’avversario può provare a fermarlo con “Win Block”, scegliendo la casella mancante. In questo caso se sbaglia non verrà data automaticamente all’avversario ma torna libera.

I vip protagonisti raccontato aneddoti della loro vita

Le quattro manches si chiamano Sarà Vero?; I Fatti loro; Chissà se la sa? e Match Point e vedono una partecipazione attiva dei vip. Nella prima, “Sarà vero?”, il concorrente sceglie uno dei vip presenti e deve indovinare se la curiosità raccontata dalla celebrità è vera oppure falsa. La stessa dinamica si ripropone con “I fatti loro” dove il vip racconta un breve aneddoto che riguarda la sua sfera personale o professionale. Nella manche “Chissà se la sa?” Nicola Savino pone al vip indicato dal concorrente una domanda aperta su qualunque argomento e spetterà al concorrente decidere se confermare o no a risposta. L’ultima manches si chiama “Match Point” e in questo caso Nicola Savino pone alla celebrità una domanda a risposta multipla con due opzioni.

Al termine dei quattro round, il concorrente vincente può andare al gioco finale: “Nove per vincere”. Il finalista deve individuare se nove elementi appartengono o meno a una specifica categoria e può contare su due o tre aiuti gratuiti, indicando un vip a scelta. Il finalista può commettere due errori (ad ognuno il montepremi viene dimezzato) mentre al terzo, il gioco finisce.