Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che nelle prossime puntate avremo modo di assistere a trame sempre più coinvolgenti. Nelle prossime puntate assisteremo a una scoperta sconcertante: Maria scomparirà dopo essersi allontanata con Pia, e Jana ritroverà lo scialle dell’amica sporco di sangue.

Anticipazioni spagnole La Promessa

Maria si recherà in paese con Pia per fare delle commissioni. Più tardi la governante tornerà da sola alla tenuta, mentre Fernandez non darà notizie. Inizialmente solo Jana sarà preoccupata dalla prolungata assenza della collega, ma con il passare delle ore tutti saranno assaliti dal timore che possa esserle accaduto qualcosa.

La giovaneExposito e Salvador si metteranno alla ricerca della cameriera, e all’alba faranno ritorno alla tenuta con una notizia poco rassicurante: lungo la strada hanno trovato lo scialle di Maria sporco di sangue.

La Promessa spoiler Spagna: dov’è finita Maria?

Che fine avrà fatto la governante de La Promessa? Jana inizierà a pensare che dietro la scomparsa della sua amica ci sia Valentin. Il giovane – da poco giunto alla tenuta – aveva mostrato subito un grande interesse per la Maria. I sospetti di Jana si riveleranno fondati.

Convinto di poter trasformare la loro amicizia in qualcosa di più, Valentin avrà infatti deciso di rapire Maria e portarla in una grotta. Dopo la scomparsa della donna e il ritrovamento dello scialle macchiato di sangue, Jana confiderà i suoi sospetti al sergente Funes e alla Guardia Civile, che non esiteranno a svolgere delle ricerche.

Valentin muore nelle prossime puntate La Promessa

Le autorità si metteranno subito sulle tracce del ragazzo, che cercherà di scappare. Raggiunto da un proiettile, Valentin morirà senza rivelare dove ha nascosto Maria.

Prima di morire Valentin si rivolgerà a Jana e le confiderà che la sua amica morirà da sola.

Come si evolverà questa avvincente storyline? Riusciranno a salvare Maria? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news su La Promessa.