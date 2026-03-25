Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 28 marzo al 3 aprile, assisteremo a importanti rivelazioni da parte di alcuni dei protagonisti della telenovela spagnola: Adriano parlerà con il duca, Lorenzo sorprenderà Leocadia ed Emilia sarà turbata dopo aver parlato con Romulo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, puntate italiane dal 28 marzo al 3 aprile

Le ultime puntate La Promessa di marzo e quelle di inizio aprile saranno segnate da importanti rivelazioni. Mentre Adriano svela al duca la sua vera identità, e gli dice che è un semplice contadino, marito di Catalina e padre dei suoi figli, Lorenzo ammette con Leocadia di aver versato nel bicchiere di Eugenia del laudano, anche se non è in grado di dire se la donna abbia effettivamente bevuto quell’acqua.

Intanto le ricerche di Eugenia proseguono senza sosta.

Ma la rivelazione più sorprendente arriva quando Romulo parla con Emilia. La donna si mostra ancora delusa dal comportamento dell’ex in passato, ma lui le svela di averla lasciata solo per consentirle di realizzarsi professionalmente e di non aver avuto altre relazioni dopo di lei.

Trame settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Lope si reca alla gioielleria Llop e trova la signora Esmeralda, che gli consegna un pacchetto. Trini gli dice che anche Jacobo è passato dal negozio, e che ha acquistato altri oggetti oltre alle fedi nuziali.

Lope fa ritorno a La Promessa, e insieme a Curro apre il pacchetto. All’interno trova un bracciale con degli smeraldi che lo lascia perplesso. Qual è il significato di questo prezioso? Mentre cerca di darsi una risposta, il ragazzo rivela a Curro anche quanto appreso da Trini.

I due ragazzi appaiono sempre più sconcertati: neppure la visita alla gioielleria è riuscita a fornire loro qualche nuova pista. Lope e Curro si trovano con qualche sospetto in più su Jacobo e un gioiello misterioso, che il giovane cameriere pensa di regalare a Vera.

La Promessa spoiler settimanali

Toño torna all’hangar, e stavolta porta con sé buone notizie per Manuel: è riuscito ad acquistare i macchinari necessari per avviare la loro attività. I due riprendono a lavorare in grande sintonia, ma il marchesino non può fare a meno di notare che il figlio di Simona mostra una certa inquietudine quando vengono raggiunti dal segrente Burdina.

A breve distanza anche Eugenia torna al palazzo e comunica a tutti di essersi recata a far visita a Cruz, grazie a una vettura che le ha inviato il conte de Ayala. La donna sembra ricevere tutto l’appoggio di Leocadia, che non solo le promette di aiutarla ma anche di offrire tutto il suo sostegno a Cruz. In realtà però, la dark lady sta mettendo a punto un piano con Lorenzo per eliminarla oppure farla di nuovo rinchiudere in manicomio.

Cos’altro accade la prossima settimana nella soap di Rete 4?

Adriano e Catalina decidono di rimandare il loro viaggio di nozze, e trattenersi a La Promessa fino a quando il duca de Carvajal y Cifuentes resterà alla tenuta. Per Romulo ed Emilia arriva finalmente il momento dei chiarimenti, e i malintesi del passato sembrano diventare sol olontani ricordi.

Martina sorprende Adriano all’interno del palazzo e lo invita ad andarsene, promettendogli di chiedere a Catalina di incontrarlo. Maria riesce a introdursi nella stanza di padre Samuel, e qui trova una lettera di richiamo che il sacerdote ha ricevuto dalla curia.