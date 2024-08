Le anticipazioni La Promessa che giungono dalla Spagna rivelano che ben presto la verità sulla finta morte di Pia verrà alla luce. La domestica – dopo aver inscenato il suo suicidio ed essersi nascosta n una grotta – farà ritorno a palazzo.

Spoiler spagnoli La Promessa: il ritorno di Pia

Pia sarà costretta a inscenare il suo suicidio e allontanarsi dalla tenuta per un po’, per poter sfuggire a Gregorio che – dopo la sua scarcerazione – si ripresenterà a La Promessa deciso a riprendere il suo posto nella vita della donna e del piccolo Diego.

La domestica resterà terrorizzata dal ritorno del marito, e temendo il peggio per se stessa e il suo bambino deciderà di escogitare un piano per mettersi in salvo. Con l’aiuto di Jana fingerà così di suicidarsi, assumendo una grande quantità di farmaci, e andrà a nascondersi in una grotta poco distante dalla tenuta.

Jana – che sarà la sola a conoscere la verità sul finto decesso di Pia – finirà per confessarlo a Manuel, dopo che il marchesino avrà fatto ritorno al palazzo. Ben presto però il segreto di Pia sarà svelato a tutti: la domestica deciderà infatti che sarà giunto il momento di tornare tra i suoi collaboratori.

Anticipazioni La Promessa: Pia diventa la cameriera personale di Cruz

Quando la domestica rimetterà piede all’interno del palazzo troverà ad attenderla una piacevole sorpresa. Non solo potrà riabbracciare il piccolo Dego senza alcun sotterfugio, ma riceverà una richiesta da Cruz che la lascerà senza parole.

La marchesa la vorrà infatti come sua cameriera personale. Cruz starà attraversando un periodo particolarmente delicato della sua vita, dopo aver scoperto che Alonso l’avrà tradita con la sua migliore amica Maria Antonia.

Alonso tradisce di nuovo Cruz nelle prossime puntate La Promessa

Non sarà la prima volta che il marchese tradisce la moglie. Già in passato Alonso aveva avuto una tresca clandestina con Dolores, la madre di Jana, che all’epoca lavorava come domestica all’interno del palazzo.

Dalla loro relazione nacque Curro, figlio illegittimo del marchese, che solo recentemente avrà scoperto la verità sul padre biologico. A quel tempo Cruz decise di perdonare il consorte per il tradimento, pur mantenendo un profondo astio nei confronti di Curro. Deciderà anche stavolta di perdonare l’infedeltà di Alonso, oppure il loro matrimonio andrà incontro a una crisi profonda e insanabile?