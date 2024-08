Le anticipazioni La Promessa che giungono dalla Spagna rivelano – che nel corso della terza stagione – Pia sarà costretta a inscenare il suo suicidio per sfuggire a Gregorio. La donna potrà contare sull’aiuto di Jana, che la aiuterà a nascondersi e si prenderà cura del piccolo Diego. Quando Manuel tornerà dal fronte, sarà sconvolto alla notizia della morte di Pia e vorrà rendere omaggio alla sua tomba. Jana a quel punto svelerà a Manuel il suo segreto “Pia non è morta“.

Spoiler spagnoli La Promessa: Pia inscena il suicidio, Jana sua complice

Il ritorno di Gregorio a La Promessa sarà un duro colpo per Pia. L’uomo – dopo essere stato scarcerato – si ripresenterà alla tenuta, e la domestica sarà terrorizzata dal suo ritorno. Gregorio finirà in carcere dopo aver tentato di sbarazzarsi di Pia e del bimbo che portava in grembo, e per la domestica sarà un incubo ritrovarselo di nuovo davanti e scoprire che sarà tornato per ricostruire con lei la loro storia d’amore.

Per questo motivo Pia deciderà di inscenare un suicidio, e – dopo aver scritto una lettera nella quale pregherà Jana di prendersi cura del piccolo Diego – inghiottirà una forte dose di veleno.

La Promessa, trame Spagna: tutti pensano che Pia sia morta

Pia verrà ritrovata nella sua camera da letto, e nessuno potrà immaginare che la donna in realtà abbia solo finto il suicidio. La morte di Pia getterà nello sconforto tutta la servitù.

L’unica a conoscere la verità sarà Jana, che come promesso si prenderà cura di Diego e aiuterà l’amica a nascondersi in una grotta.

Manuel torna alla tenuta nelle prossime puntate La Promessa

Nel frattempo Manuel farà ritorno dal fronte, insieme a Curro. I due potranno finalmente riabbracciare i loro cari dopo molto tempo, e vivremo momenti di commozione. Alla tenuta saranno tutti contenti di poterli riavere a casa, dopo aver temuto il peggio per diversi mesi.

Il marchesino apprenderà della morte di Pia e non riuscirà a nascondere il suo dolore ammettendo di essere affranto. Manuel dirà a Jana di voler rendere omaggio alla bara della donna, per portarle dei fiori.

Anticipazioni La Promessa: Jana rivela a Manuel che Pia non è morta

Jana sarà in grande difficoltà, e davanti alla richiesta del suo compagno di omaggiare la tomba di Pia, deciderà di confessargli il suo segreto.

La domestica svelerà così a Manuel che in realtà Pia ha solo inscenato il suo decesso per proteggersi dal marito. “Pia non è morta” esclamerà Jana, lasciando Manuel senza parole.