Torna l'appuntamento con Bianca Berlinguer in prima serata con È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità trasmesso su Rete 4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 13 maggio 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 13 maggio 2025

Stasera, martedì 13 maggio 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più caldi della settimana. Al centro della puntata di stasera l’elezione di Papa Leone XIV protagonista del primo Regina Coeli. Il Papa ha lanciato un appello ai potenti della Terra chiedendo che “si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura in Ucraina” e che “cessi il fuoco a Gaza”.

Papa Leone XIV ha esortato i potenti del mondo a mettere fine alla guerra che da anni fa registrare vittime in Ucraina e Gaza.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 13 maggio 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa nuovamente di politica internazionale. Le parole del nuovo Pontefice arrivano in un momento delicatissimo a livello mondiale. Da un lato, infatti, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha anticipato di voler incontrare il Presidente russo Vladimir Putin, giovedì in Turchia. Non solo Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America, ha annunciato di un viaggio nei Paesi del Golfo potrebbe riservare una svolta per la tregua a Gaza.

In studio a discutere e confrontarsi su tutti i temi al centro della lunga diretta di stasera un parterre di ospiti tra cui: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata come sempre il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più importanti e divisivi della settimana.

