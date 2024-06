Grande tensione nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler spagnoli rivelano che Alonso non sarà disposto a celebrare un funerale pubblico per Pia. La domestica si toglierà la vita, e Don Alonso vorrà evitare nuovi scandali. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa, la morte di Pia

La terza stagione de La Promessa vedrà Pia compiere un gesto estremo. La domestica si toglierà la vita dopo aver appreso del ritorno in città di Gregorio. La paura di dover affrontare di nuovo l’ex marito, che sarà rimesso in libertà e si dichiarerà pronto a tutto pur di riaverla al suo fianco, la spingerà a suicidarsi. La domestica del palazzo non se la sentirà di tornare a subire i soprusi dell’uomo, ma la situazione le apparirà senza via d’uscita.

Dopo aver lasciato un biglietto con il quale chiederà a Jana di prendersi cura del piccolo Diego, Pia assumerà così un potente veleno, che le causerà la morte nel giro di pochi minuti. La donna sarà ritrovara morta nella sua camera dopo qualche ora.

Spoiler spagnoli La Promessa

La morte di Pia getterà nello sconforto tutta la servitù. Jana sarà sconvolta dal gesto dell’amica, che prima di morire le avrà assegnato l’incarico di prendersi cura del piccolo Diego.

Anche Don Alonso apparirà visibilmente scosso, ma al tempo stesso preoccupato. Proprio questa sua preoccupazione lo porterà a prendere una decisione che lascerà tutta la servitù sconvolta.

Decisione drastica di Don Alonso nelle prossime puntate La Promessa

Don Alonso vieterà i funerali pubblici di Pia. La sua scelta scaturirà dalla necessità di evitare ulteriori scandali legati alla sua famiglia e al palazzo. L’uomo convocherà quindi tutti i dipendenti del palazzo e comunicherà loro che la domestica sarà seppellita in gran segreto nel suo paese natale.

In questo modo sarà possibile far credere alle altre persone che la domestica sia andata via spontaneamente dal palazzo. I domestici dovranno davvero rinunciare a dare alla donna l’estremo saluto?

Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news su La Promessa. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.