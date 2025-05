Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin nel weekend di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 17 e domenica 18 maggio 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 17 maggio 2025

Sabato 17 maggio 2025 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata di “Verissimo“, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti ci sono: Alex Britti protagonista di una intervista ritratto in cui ripercorre la sua carriera artistica, ma rivela anche i progetti futuri. In studio anche Melissa Satta per raccontare della ritrovata serenità, ma anche Samanta Togni, ex maestra di ballo di Ballando con le Stelle, che ha da poco terminato la sua esperienza a Pechino Express.

E ancora: in studio il racconto di Nicolò, l’ultimo concorrente eliminato durante il serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi. In studio anche Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo, il ragazzo scomparso a soli 15 anni nel 2006 che presto sarà proclamato santo. Infine in studio anche l’intervista doppia ai ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo diventati genitori della piccola Asia.

Verissimo, gli ospiti di domenica 18 maggio 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 18 maggio 2025 con la seconda puntata della settimana. Tra gli ospiti Silvia Toffanin accoglie Giovanni Allevi, pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra italiano che si racconterà in una intervista intensa parlando della malattia che l’ha colpito negli ultimi anni. Ospite per la prima volta anche l’attrice Alessandra Mastronardi che torna protagonista in prime time su Canale 5 con la nuova serie “Doppio gioco”.

E ancora: Alessandra Amoroso che ha da pochi mesi annunciato di essere in dolce attesa, mentre Anna Tatangelo presenta il nuovo singolo “Inferno” apripista di un progetto discografico di prossima uscita. Infine, spazio ai super finalisti di questa edizione di ‘Amici’, in onda proprio domenica sera su Canale 5: Antonia, TrigNO, Francesco, Alessia e Daniele.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.