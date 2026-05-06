“Annalisa è sempre Annalisa”, questa volta è proprio il caso di dirlo. La cantante ha dato il via alla cerimonia di consegna degli ambitissimi David di Donatello 2026 con uno show da prima serata senza precedenti. La cantante porta sul palco atmosfere dei musical di Broadway esibendosi con un medley della sua hit ‘Esibizionista’ e ‘Bang Bang (My Baby Shot Me Down)’, scritta da Sonny Bono e pubblicata da Cher nel 1966.

Annalisa apre i David di Donatello 2026: miglior momento della serata

Un’apertura mai vista prima e che alza di molto l’asticella di quella che da sempre è una cerimonia legata a una liturgia quasi “sacra” fatta di silenzi, discorsi, monologhi e che riportano alla consuetudine di quello che è uno degli eventi più attesi del cinema italiano. In quei pochi minuti, poco più di quatto per l’esattezza, Annalisa riesce a regalare ancora una volta uno show di quelli da grande notte di Hollywood, sembra infatti essere alla consegna degli Oscar.

L’artista conquista ancora una volta il pubblico

L’artista è ipnotica, con il pubblico presente in teatro ma anche quello a casa, che quasi fa fatica a distogliere lo sguardo da quello che sta avvenendo in tv. Annalisa balla, canta, è padrona assoluta della scena, come se tutto il resto non esistesse. Prerogativa questa solo da vere star. Annalisa piace e lo si intuisce dalle reazioni immediate sui social subito dopo la sua performance. I commenti non si contano, aumentano ogni secondo che passa e sono tutti lusinghieri nei confronti della cantante che ogni volta riesce a stupirci.

Miglior momento della serata

Della serata dei David di Donatello 2026 non ci rimarrà altro che quel momento, quando qualcuno, una cantante di nome Annalisa ha regalato al pubblico Rai 1 qualcosa che sembrava vero cinema d’autore.

Video: esibizione di Annalisa mentre si esibisce ai David di Donatello 2026