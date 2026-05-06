È in corso questa sera la serata evento per la consegna dei premi David di Donatello 2026, prestigioso riconoscimento per il mondo del cinema giunto alla sua settantunesima edizione. Una serata all’insegna del glamour che vede ogni anno sfilare sul tappeto rosso le star di casa nostra e non solo. Ma vediamo chi ha vinto i David di Donatello 2026.

Chi ha vinto i David di Donatello 2026?

La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026 ha luogo quest’anno presso il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà di Roma. La 71ª edizione del prestigioso riconoscimento cinematografico, promosso dall’Accademia del Cinema Italiano, celebra da sempre i migliori film, registi, interpreti e professionisti del settore. La serata trasmessa in diretta su Rai 1, vede quest’anno alla conduzione Bianca Balti e Flavio Insinna. Durante la serata un David Speciale viene consegnato a Ornella Muti. Un riconoscimento che omaggia la lunga carriera dell’attrice. Ecco di seguito tutti i premiati durante la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026.

Riconoscimenti annunciati per Gianni Amelio, che riceve il David alla carriera, mentre a Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro, un David Speciale. Il David dello spettatore va a Buen camino di Gennaro Nunziante.

David di Donatello 2026: i vincitori

La serata si apre con lo show di Annalisa che canta “Bang bang”, scritto da Sonny Bono e interpretato da Cher e poi il suo brano di successo “Esibizionista”.

David per la Migliore attrice non protagonista

Il David alla Migliore attrice non protagonista va a Matilda De Angelis per Fuori;

Le candidate erano: Valeria Golino per Breve storia d’amore; Valeria Bruni Tedeschi per Cinque secondi; Barbara Ronchi per Diva futura; Matilda De Angelis per Fuori; Milvia Marigliano per La grazia; Silvia D’Amico per Tre ciotole.

David per la Migliore sceneggiatura originale

Il David alla Migliore sceneggiatura originale va a Francesco Sossai e Adriano Candiago per Le città di pianura.

I candidati erano: Francesco Bruni, Carlo Virzì e Paolo Virzì per Cinque secondi; Letizia Russo, Guido Silei e Pietro Marcello per Duse; Margherita Spampinato per Gioia mia; Paolo Sorrentino per La grazia; Francesco Sossai e Adriano Candiago per Le città di pianura.

David per la Miglior scenografia