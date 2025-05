La finale di Amici 24, oggi sabato 17 maggio 2025, non va in onda. Scopriamo insieme perché il talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, non sarà trasmesso e quando sapremo chi è il vincitore.

Finale di Amici 24, perché non va in onda stasera

Appuntamento fisso del serale di Amici 24 era il sabato sera. Il talent, da quando è arrivato alla fase finale, va in onda in prima serata su Canale 5. Il giorno della messa in onda scelto da Mediaset è il sabato ma la finale cambia collocazione in palinsesto. Ma perché Amici 24 non va in onda stasera, 17 maggio 2025?

Il motivo è semplice. Come accaduto anche negli anni precedenti, la finale di Amici spesso coincide con un altro evento musicale molto importante. L’Eurovision Song Contest, che quest’anno vede alla conduzione Michelle Hunziker, è infatti in programma per sabato 17 maggio, dalle ore 20.35, su Rai1. Per questo Mediaset, per consentire a tutti di sostenere Lucio Corsi, in gara per l’Italia, e Gabry Ponte, in gara per San Marino, ha spostato di un giorno la messa in onda del talent. La finale di Amici 24 ci sarà quindi domenica 18 maggio 2025, in prima serata, anche se in contemporanea con 9 partite di Serie A. Una puntata che sarà in diretta e vedrà il pubblico da casa votare il proprio preferito.

Sabato 17 maggio andrà in onda su Canale 5, al posto del talent di Maria De Filippi, il film ‘Corro da te‘, diretto da Riccardo Milani. Nel cast troviamo Pierfrancesco Favino, Miriam Leone e Vanessa Scalera.

Chi sono i cinque finalisti

In finale, sono arrivati cinque concorrenti. Si tratta di tre ballerini e due cantanti. Per la categoria canto, TrigNo (allievo di Anna Pettinelli) dovrà vedersela con Antonia Nocca (allieva di Rudy Zerbi). Per la categoria ballo invece sono in gara Alessia Pecchia e Daniele Doria (allievi di Alessandra Celentano) e Francesco Fasano (allievo di Emanuel Lo). Solo uno sarà il vincitore di Amici 24.