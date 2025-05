Torna il 105 Summer Festival – edizione 2025. Dopo il successo riscontrato nell’estate del 2024 con i concerti a Baia Domizia, Venezia, Genova e Massa – che hanno contato in tutto 140.000 presenze e numeri da capogiro sui social (oltre 55 milioni di impressions su Facebook e Instagram, 137 milioni di views su Tik Tok) – Radio 105, emittente radiofonica del gruppo RadioMediaset, annuncia oggi il nuovo tour che nel corso dell’estate del 2025 la porterà su e giù per l’Italia con cinque imperdibili grandi appuntamenti di musica dal vivo. L’obiettivo come sempre è quello di offrire a tutti la possibilità di godere della musica più forte del momento in modo del tutto gratuito. 105 Summer Festival 2025 è una produzione Colorsound. A condurre i concerti due tra i più amati conduttori dell’emittente radiofonica, Mirasole Pollio e Daniele Battaglia.

105 Summer Festival 2025: cast cantanti, date, città, quando e dove vederli in tv

Tanti gli artisti che comporranno il cast di 105 Summer Festival 2025 e che si alterneranno nelle cinque serate. La line-up dei concerti sarà formata dagli artisti più in voga del momento, protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana. Questi i cantanti che si esibiranno.

Lista in ordine alfabetico:

ACHILLE LAURO, AKA 7EVEN, ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ANNALISA, ARTIE 5IVE, BABY K, BENJI & FEDE, BERNA, BIGMAMA, BNKR44, BOOMDABASH, BORO, BRESH, CAPO PLAZA, CARL BRAVE, CHIELLO, CIOFFI, CLARA, COMA_COSE, CRISTIANO MALGIOGLIO, DAMANTE, DANI FAIV, DARGEN D’AMICO, EL MA, ELODIE, EMIS KILLA, ENULA, FABIO ROVAZZI, FEDERICA ABBATE, FEDEZ, FOLLYA, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, FRED DE PALMA, GABRY PONTE, GAIA, GEMELLI DIVERSI, GHALI, GHEBA, GIGI D’ALESSIO, IL TRE, LDA, LEO GASSMANN, LUCHÈ, LUDWIG, MAMACITA, MICHELE BRAVI, MIDA, MONDO MARCIO, NAPOLEONE, NOEMI, OLLY, ORIETTA BERTI, PAOLA IEZZI, PATTY PRAVO, PETIT, RHOVE, RKOMI, ROSE VILLAIN, SAL DA VINCI, SANGIOVANNI, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, SHABLO-JOSHUA- TORMENTO, SILENT BOB, SLF, SOPHIE AND THE GIANTS, TANANAI, THE KOLORS, TROPICO, VENERUS, VIDALOCA e tanti altri.

Dichiarazioni di Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset

Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset: “Lo avevamo promesso a chi ci segue e stiamo lavorando con impegno affinché il tour di Radio 105, che lo scorso anno ci ha dato molte soddisfazioni, anche quest’anno diventi un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva. Ci teniamo a essere mediatori dell’incontro tra i ragazzi e i loro artisti preferiti, mantenendo l’aspetto per noi fondamentale della gratuità. Quelli di 105 Summer Festival sono concerti multiartista che hanno la volontà di intercettare tutti i gusti musicali attraverso la proposta di artisti affermati insieme a giovanissimi che si stanno imponendo sulla scena musicale”.

“Ringrazio i sindaci e le amministrazioni delle città che ci ospiteranno perché hanno creduto nel progetto mettendo a disposizione spazi molto suggestivi. Un grande ringraziamento agli importanti partner commerciali che hanno scelto di accompagnare il nostro viaggio dell’estate e alle case discografiche, i management degli artisti e gli operatori del mondo della musica con i quali collaboriamo sempre in modo proficuo”.

Le date e le città dei concerti

105 Summer Festival 2025 partirà il 6 giugno e si articolerà in cinque venerdì di grande musica e divertimento a ingresso libero. Questi gli appuntamenti:

6 giugno: BAIA DOMIZIA (CE), Arena dei Pini

13 giugno: VENEZIA, Parco San Giuliano

20 giugno: GENOVA, Piazza della Vittoria

27 giugno: GOLFO ARANCI (SS), Piazza Francesco Cossiga

4 luglio: COMACCHIO (FE), Area Park di Via Sicilia – Porto Garibaldi

Dove vedere e ascoltare i concerti

Tutti i concerti di 105 Summer Festival 2025 verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105.

Ogni lunedì successivo alla tappa, inoltre, Mediaset Infinity proporrà il Best of del concerto del venerdì.

I partner

Importanti aziende sostengono 105 Summer Festival 2025: DR Automobiles Groupe, Dyson, Motorola, Rovagnati, Sprite, Zadig & Voltaire Parfums, in partnership con Douglas. Con la partecipazione di Poste Italiane.