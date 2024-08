Non ci sarà un momento di serenità per la povera Pia, che nelle prossime puntate La Promessa dovrà lottare per la salute del figlio Dieguito. Il piccolo risulterà affetto da una grave malattia polmonare, e la domestica deciderà di portarlo alla villa e affidarlo alle cure di Jana. La cosa però non piacerà affatto a Cruz.

Anticipazioni La Promessa: Pia costretta a lottare con un destino avverso

Nella prima stagione della soap spagnola La Promessa, Pia è rimasta incinta dopo aver subito la violenza del Barone di Lujan. Gregorio ha accettato di dichiararsi padre del piccolo dietro ordine dei marchesi ma – dopo il matrimonio – ha finito per rivelarsi un vero mostro, arrivando a cercare di avvelenare Pia.

Dopo aver denunciato il marito, la domestica se lo sarà ritrovato davanti. In seguito alla scarcerazione Gregorio deciderà infatti di far ritorno alla tenuta, e Pia sarà costretta a inscenare il proprio suicidio per sfuggire alle angherie dell’ex.

La povera Adarre sarà poi obbligata ad accettare un accordo con Cruz, che quando nascerà il bambino si dirà disposta a dargli tutti i soldi necessari per la sua educazione a patto che il piccolo Dieguito fosse portato via dalla villa e affidato alle cure di Beni, la mugnaia. Pia accetterà la proposta di Cruz pensando di poter così dare al figlioletto una vita migliore della sua, e la marchesa si convincerà di avere – in questo modo – scongiurato il pericolo di un nuovo scandalo.

La Promessa, spoiler spagnoli: Dieguito è malato

Tuttavia il destino continuerà ad accanirsi contro la povera Pia, che dopo aver rinunciato per amore materno al figlio si troverà a dover gestire un nuovo pericolo. Adarre sarà preoccupata per le sorti del figlioletto, dopo aver scoperto che il bambino soffre di una grave malattia polmonare, e la stanza umida in cui sarà costretto a vivere si rivelerà tutt’altro che salutare per le sue condizioni di salute.

Dieguito inizierà a stare molto male e Pia deciderà di portarlo via dalla mugnaia e riportarlo alla villa, dove potrà vivere in condizioni ambientali migliori. La domestica affiderà il bambino alle cure di Jana, che si dimostrerà un’ottima infermiera per Dieguito.

Pia troverà anche un altro alleato al palazzo: Ricardo Pellicer. Nonostante la sua indole fredda e calcolatrice, stavolta l’uomo mostrerà la massima umanità e le darà tutto il sostegno possibile.

Cruz scopre il segreto di Pia nelle prossime puntate La Promessa

Ovviamente Cruz dovrà essere tenuta all’oscuro di tutto, ma l’occhio attento della marchesa lascerà presagire che il segreto di Pia non resterà tale a lungo. Vedendo movimenti strani nella villa, la marchesa infatti non tarderà a scoprire cosa sta accadendo e si recherà nella stanza di Pia furiosa.

Cruz non mostrerà la minima vicinanza alla donna neppure quando lei le spiegherà di essere stata costretta a prendere questa decisione per la salute di suo figlio. Pia supplicherà la marchesa di lasciare che il piccolo Dieguito resti alla villa almeno fino a quando non sarà più in pericolo di vita, ma lei non ne vorrà sapere e le ordinerà di riportarlo immediatamente da Beni, come avevano concordato.