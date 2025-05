Cosa ci attende nelle prossime puntate Tradimento, in onda dal 17 al 23 maggio 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo Güzide in un ruolo che mai ci saremmo aspettati di vedere: la giudice sarà la testimone di nozze di Yesim. Nel frattempo Tolga dovrà fare i conti con un’accusa che lo porterà direttamente dietro le sbarre. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni al 23 maggio: Güzide alle nozze tra Yesim e Tarik

Güzide va alla centrale di polizia a riprendere Ozan, e poi usa tutta la sua influenza per convincere il caporedattore a ritirare le accuse contro il figlio. Una volta usciti dalla caserma, Ozan le rivela che è stata Azra a scrivere l’articolo incriminato. La giudice decide quindi di recarsi a casa di Tarik, perché è sempre più convinta che dietro a tutto questo vi sia lo zampino dell’ex.

Dopo aver minacciato apertamente Tarik, Güzide aiuta Yesim a stipulare un accordo prematrimoniale molto vantaggioso per la donna. Per ringraziarla lei le propone di farle da testimone di nozze. E così, il giorno del matrimonio tra Tarik e Yesim, la giudice è al fianco della sposa.

Confronto tra Tolga e Ozan nelle prossime puntate Tradimento

Tolga è alla ricerca di un taxi libero per tornare a casa, quando vede apparire Ozan. I due ragazzi si confidano sui loro amori tormentati parlandosi a cuore aperto, e a un certo punto il figlio di Oltan ammette di amare ancora Oylum.

Nel frattempo gli uomini di Diyarbakir giungono a Istanbul determinati a vendicare Behram. Si dirigono verso l’ospedale, con l’intenzione di rapire Ilknur per poi poterla usare come esca per attirare Zelis. Mualla però li ferma, e ordina loro di trovare direttamente la ragazza.

Anticipazioni settimanali Tradimento: l’incidente di Umit accende i sospetti di Güzide

Umit dice alla sorella di essersi trovato coinvolto in un piccolo incidente stradale e le rivela che alla guida dell’altra auto c’era Ipek, la figlia di Sezai. Subito dopo mostra a Güzide le foto della macchina, e la giudice rimane colpita alla vista di un’auto lussuosa. I suoi sospetti su Ipek aumentano, e decide di parlare con Sezai per cercare di scoprire qualcosa di più su di lei.

Durante il loro incontro, la giudice gli rivela che teme che la ragazza possa nasconderle qualcosa, e ad avvalorare i suoi sospetti c’è il fatto che possiede ben due automobili, di cui una di lusso. Sezai a quel punto affronta la figlia, e lei infastidita gli risponde che la macchina nella foto appartiene in realtà ad Azra.

Spoiler Tradimento: la fuga di Zelis

Zelis sta cercando di scappare da Mualla, ma le cose non vanno proprio come lei aveva previsto. Quando si ferma in un negozio per comprare del cibo infatti, il negoziante la riconosce grazie a una foto pubblicata su un articolo di giornale e avverte la polizia.

Seyfi – un agente amico di Mualla – informa la madre di Behram di quanto scoperto e la donna si reca con i suoi uomini al molo. Mualla trova Zelis da sola, e dopo un attimo di esitazione decide di consegnarla alla polizia anziché farsi giustizia da sola.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Kahraman decide di lasciare Istanbul e far ritorno in Argentina, vedendo nella sua partenza il solo modo per reprimere i sentimenti che prova per Oylum. Mualla però lo ferma e gli chiede di aiutarlo a ritrovare la ragazza, che nel frattempo è sparita. La donna gli rivela anche che il piccolo Can non è figlio di Behram, ma di Tolga. Oylum nel frattempo si è recata da Tolga, e il suo arrivo ha interrotto un’importante trattativa del giovane imprenditore con alcuni clienti coreani. Quando poco dopo Oylum torna a casa con Can, trova ad attenderla Kahraman ed è costretta a rivelargli la verità. Il ragazzo promette di rimanerle accanto.

Ilknur cerca di ricattare Tarik utilizzando un video salvato nel suo cellulare, ma poi scopre che del file non c’è più traccia e incolpa Yesim di averlo cancellato.

Tolga scopre la pancia finta di Selin e tra loro c’è un violento litigio, che culmina con una caduta dalle scale di Selin. La giovane perde i sensi e Serra – che dal piano inferiore aveva ascoltato il loro litigio – pur senza aver visto la scena, denuncia Tolga. Il ragazzo viene così condotto alla centrale e arrestato.