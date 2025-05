Quali sono i look più belli della quarta giornata del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio. Vediamo insieme i protagonisti di questa quarta giornata e come erano vestiti.

Festival di Cannes 2024, le pagelle ai look della quarta giornata

ANGELINA JOLIE – VOTO 9

Grande protagonista di questa quarta giornata del festival di Cannes, è stata Angelina Jolie che ha incantato Cannes con la sua eleganza senza tempo. L’attrice ha sfilato con un abito chiaro firmato Brunello Cucinelli, ricoperto di paillettes e impreziosito da intricati motivi in lana. Un look etereo, sofisticato, che ha attirato tutti gli sguardi. Tutto perfetto: dal trucco leggero, ai capelli sciolti, alla scelta dei gioielli. Una vera regina sul red carpet.

EMMA STONE – VOTO 6.5, con l’APE voto 10

Ma a rubare momentaneamente la scena ad Angelina Jolie è stata un’ape. Durante il red carpet del film Eddington, Emma Stone, con Pedro Pascal e Austin Butler, sono stati sorpresi da una ape in passerella. Un fuori programma diventato virale sui social che ha messo in secondo piano l’outfit scelto dall’attrice, un abito bianco firmato Louis Vuitton: scoperto sulla schiena e con un colletto molto particolare e vistoso. Un abito sinuoso ed elegante ma il colletto, proprio no!

NATALIE PORTMAN – VOTO 8

Eleganza retrò per Natalie Portman che ha scelto un abito Dior del 1951 che è stato riproposto e riadattato per la sfilata: corpetto ricamato e ampia gonna in tulle. Un omaggio alla moda d’epoca. Il vintage non passa mai di moda.

LUDOVICA COSCIONE – VOTO 6

Presente anche l’Italia con Ludovica Coscione, in un abito minimal nero con scollatura sulla schiena. Peccato che si vedessero i segni dell’abbronzatura. Piccoli dettagli che sul red carpet fanno la differenza.

BONO – VOTO 9

Spazio poi alla musica con Bono, il frontman degli U2, presente tra gli ospiti d’onore. Immancabili gli occhiali da sole sfumati, anche di sera, per uno stile rock sul red carpet.