Cosa ci riserveranno gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 17 al 23 maggio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo ai progetti di Deacon Sharpe e Sheila Carter, che nel loro rifugio si scambieranno promesse d’amore.

Beautiful, trame settimanali al 23 maggio

Mentre Deacon e Sheila si scambiano promesse d’amore e fanno insieme progetti per il loro futuro, c’è chi – lontano dal loro rifugio – continua a non vedere di buon occhio quella relazione. Hope, Steffy, Thomas, Ridge, Brooke e Taylor commentano quanto sta accadendo tra Sharpe e Carter, e sembrano tutti convinti che questa relazione non porterà niente di buono.

Brooke e Taylor hanno anche un altro motivo per essere preoccupate, e la conversazione si sposta presto sulla relazione tra i loro figli. A quel punto però Thomas ribadisce alla madre e alla Logan di essere felice della sua storia con Hope, e sempre più determinato a portarla avanti, nonostante lo scetticismo generale.

Steffy rassicura Taylor nelle prossime puntate Beautiful

La dottoressa Hayes ha più di un motivo per essere preoccupata nelle prossime puntate Beautiful, e oltre all’ansia per la relazione tra il figlio Thomas e Hope deve fare i conti anche con la situazione di Steffy. La donna non può fare a meno di preoccuparsi per il ritorno a Los Angeles della figlia con i bambini, e nel corso di una colazione che le due fanno insieme le ribadisce quanto siano angosciati – sia lei che Ridge – all’idea che la figlia sia di nuovo alla portata di Sheila.

La Carter è di nuovo a piede libero, e oltre a fare progetti futuri con Deacon pensa anche di riuscire a recuperare il rapporto con suo figlio Finn. In questo scenario Steffy potrebbe rappresentare un ostacolo che la rossa non tarderebbe a eliminare. La giovane cerca di tranquillizzare la madre, dicendole che è perfettamente consapevole della pericolosità di Sheila, ma anche del fatto che Finn saprà mantenere la promessa fatta di proteggere la sua famiglia.

Beautiful, anticipazioni settimana dal 17 al 23 maggio: confronto tra Ridge e Liam

Quasi contemporaneamente Ridge Forrester decide di recarsi alla Spencer per incontrare Liam. I due uomini parlano del pericolo che Steffy ha corso nell’affrontare Sheila (e averla schiaffeggiata).

Liam ribadisce al padre della ragazza che Steffy dovrebbe decidersi a lasciare Finn, per tutelare sé stessa e i bambini. Forrester però conosce bene la figlia e sa perfettamente che il suo carattere risoluto non le permetterà di rinunciare alla famiglia che ha costruito con il medico.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap americana di Canale 5?

Li si reca in ospedale da Finn per metterlo in guardia sulla nuova situazione che si è venuta a creare: il ritorno di Steffy a Los Angeles è senza dubbio una bella notizia per la loro unione, ma un qualsiasi errore con la madre naturale potrebbe costare al giovane medico il matrimonio. Lui la rassicura, e poi cerca di spostare la conversazione sui motivi che spingono Li a volere che la nipote Luna lasci la Forrester. Lei però evita il discorso.

Poco dopo Li incrocia Poppy alla Forrester, e tra le due sorelle si riaccendono i vecchi rancori. La madre adottiva di Finn è irremovibile: vuole che sia Poppy che Luna lascino al più presto la città.

Liam si reca da Steffy e prova ancora una volta a convincerla che lasciare Finn e tornare con lui sia la miglior soluzione. Steffy – pur dichiarando di volergli bene e di considerarlo sempre il padre di sua figlia – è però decisa a restare al fianco di Finnegan. Liam non si da per vinto e le confessa che non smetterà mai di amarla e di sognare una vita insieme. Nel frattempo Finn cerca una soluzione alla difficile situazione che si è venuta a creare con la madre adottiva. Il medico convoca Deacon in ufficio e gli ribadisce che la madre naturale non potrà mai avere un posto nella sua vita. Sharpe da parte sua, insiste sul fatto che la donna sia cambiata. Finn a quel punto tronca la conversazione e corre a casa dalla moglie, per ribadirle quanto sia importante anche per lui la famiglia che hanno costruito insieme.