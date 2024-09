Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Jeronimo verrà ucciso nella locanda in cui alloggiava. Il locandiere sarà sconvolto dalla scoperta, e chiamerà la Guardia Civil. Mentre tutti a palazzo faranno supposizioni su cosa possa essere accaduto, Funes porterà avanti le indagini. Chi avrà ucciso Jeronimo e perché?

La Promessa, spoiler spagnoli: Pelajo sconvolto per la morte di Pelajo

Il conte di Anil farà il suo ingresso nel salotto del palazzo con un aspetto visibilmente sconvolto, e quando Catalina e Lorenzo gli chiederanno cosa sia accaduto, lui risponderà “Jeronimo è morto“.

Poi rivelerà di aver trovato nella locanda in cui l’uomo alloggiava la Guardia Civile, e di avere appreso così che Jeronimo era stato assassinato. Il locandiere della pensione di Lujan – dopo aver trovato il corpo senza vita di Jeronimo – si sarà messo in contatto con le autorità.

Pelajo non potrà entrare nella stanza dove alloggiava il suo braccio destro, perché il sergente Funes – incaricato delle indagini – glielo impedirà. Riuscirà tuttavia a sapere che il suo amico potrebbe essere stato ucciso nel corso di una rapina finita male. Ma sarà andata davvero così?

Pelajo preoccupato nelle prossime puntate La Promessa

Il sospetto che tra i due uomini vi fosse uno strano rapporto aveva già sfiorato Margarita, che non aveva esitato a mettere da parte le divergenze ed allearsi con Lorenzo per scoprire cosa nascondessero Pelajo e Jeronimo. La donna aveva anche cercato di mettere in guardia sua nipote Catalina, ma senza successo.

L’ipotesi fatta dal sergente Funes che Jeronimo possa essere stato ucciso perché ha sorpreso un ladro non convincerà affatto Pelajo. Il conte di Lujan conduceva, con il defunto, un traffico di armi che li portava ad avere a che fare con personaggi loschi. Per questo sospetterà che ad uccidere il suo braccio destro possa essere stato qualcuno mosso da altri interessi, e non un rapinatore occasionale.

Il pensiero che dietro l’omicidio di Jeronimo possa esserci Mr. Cavendish ossessionerà Pelajo, che inizierà a temere anche per la sua vita.

Chi avrà ucciso Jeronimo? Le cose saranno andate come ipotizzerà il sergente Funes, e l’uomo sarà stato vittima di un rapinatore occasionale, oppure avrà ragione Pelajo a preoccuparsi, e l’omicidio sarà legato ai loschi traffici in cui lui era coinvolto con il suo valletto? Lo scopriremo tra qualche giorno. Intanto vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news La Promessa.