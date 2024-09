Grandi novità ci aspettano nelle prossime puntate La Promessa. Negli episodi futuri Manuel – rientrato dal fronte – deciderà di convolare a nozze con Jana e prenderà una decisione che scuoterà tutta la famiglia, suscitando grande scalpore. Cosa farà il marchesino?

Anticipazioni spagnole La Promessa: Manuel e Jana coronano il loro sogno d’amore

Dopo essere rientrato sano e salvo dalla guerra, Manuel si renderà conto di non voler perdere ulteriore tempo prezioso della sua vita, tanto da decidere di organizzare il suo matrimonio con la giovane domestica del palazzo.

Per questo motivo il ragazzo organizzerà in fretta e furia le nozze con la donna che gli ha rapito il cuore, ma Jana – prima di pronunciare il fatidico sì – sentirà il bisogno di essere completamente sincera con lui e gli rivelerà tutta la verità sul suo passato familiare. Manuel saprà così che la sua amata è in realtà la figlia di Dolores e la sorella di Curro.

Sebbene Manuel rimanga colpito da quella sconvolgente rivelazione, questa non basterà a intaccare i suoi sentimenti per la giovane domestica. Il marchesino sarà comunque determinato ad andare avanti per la sua strada e portare Jana all’altare.

Manuel e Jana sposi nelle prossime puntate La Promessa

Per i due innamorati arriverà il giorno del matrimonio. Manuel e Jana si recheranno all’eremo dove si svolgerà la cerimonia che li renderà a tutti gli effetti marito e moglie. Dopo questo evento tuttavia, Manuel sarà protagonista di un altro colpo di scena che si preannuncia clamoroso e che – stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli – finirà per scuotere le fondamenta del palazzo dei Lujan.

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap non rivelano molto. Sappiamo solo che tutto inizierà nel corso di un pranzo con i suoi cari, durante il quale il marchesino farà una rivelazione clamorosa.

Non possiamo escludere che tale rivelazione sia collegata alle recenti nozze con Jana, ma per avere ulteriori dettagli in merito dovremmo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La Promessa.