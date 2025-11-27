Nuovi colpi di scena ci attendono nella sedicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 29 novembre al 5 dicembre? Al centro delle trame troveremo Piril, che dopo aver ascoltato una conversazione tra Sarp e Bahar, tenterà il suicidio. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete.

Kadin – La forza di una donna, trame al 5 dicembre

Sarp ribadisce a Bahar di avere sempre amato solo lei, sottolineando il fatto che Piril è sempre stata solo un’amica. I due non si accorgono che la madre dei gemelli sta ascoltando la loro conversazione, fino a quando lei non da in escandescenze.

Piril non riesce proprio ad accettare il fatto che l’uomo non l’abbia mai amata, e in preda alla disperazione tenta il suicidio assumendo una forte dose di farmaci. Fortunatamente Bahar interviene salvandola appena in tempo.

La forza di una donna, spoiler al 5 dicembre

Leyla è preoccupata dalle possibili conseguenze che avrebbe potuto avere il gesto estremo di Piril e telefona a Suat per informarlo. L’uomo decide così di recarsi alla casa in montagna insieme a Munir, per portare via la figlia e i nipoti.

Nel frattempo Sarp porta i bambini a vedere dei cuccioli. Approfittando del clima sereno, l’uomo prova a convincere Doruk e Nisan a giocare con i fratellini.

Quando Suat arriva alla casa di montagna, scoppia una discussione tra lui e il genero. Bahar ascolta i due uomini discutere e poi prega Piril di portare via anche lei e i bambini. Sarp la supplica di non andarsene, ma lei finisce per seguire il padre, convinta che sia meglio una vita da single piuttosto che accanto a un uomo che non la ama. Suat però si oppone a portare via anche Bahar, Nisan e Doruk.

Sirin licenziata nelle prossime puntate La forza di una donna

L’impiego di Sirin nel negozio di Dundar non dura a lungo. Quando nell’esercizio si presenta la moglie del proprietario, la giovane non conoscendola mette in atto le sue strategie per convincere i clienti a non acquistare niente. Questo le costa il posto di lavoro visto che Dundar – messo al corrente dalla moglie di quanto accaduto – non può fare altro che licenziarla.

L’uomo informa poi Enver dell’accaduto.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Ceyda confida a Hatice che Emre è vedovo, e che la moglie è morta della stessa malattia che affligge Bahar. Quando lui si presenta a casa sua per portare le valigie di Idil, Hatice lo invita a bere un tè e lui accetta. La donna ha l’impressione che lui sia attratto da Sirin. Quest’ultima è protagonista poi di un’altra bravata che finisce per far perdere la pazienza ad Hatice.

Nel frattempo Nezir insiste con Azmi per convincerlo a individuare la posizione esatta della casa di montagn ain cui si trovano Bahar, Sarp e i bambini.