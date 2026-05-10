Trentaquattresima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda nel giorno della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaquattresima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della trentaquattresima puntata del 10 maggio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della trentaquattresima puntata? Grande protagonista sarà Biagio Antonacci. Il cantante si racconterà tra carriera e vita privata e si esibirà con alcuni dei suoi grandi successi. Non può mancare il suo ultimo singolo “You&Me” che anticipa il prossimo album e il tour dal titolo “Unplugged 2026”. Poi sarà la volta di Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022 al termine di una lunga malattia. Con lei, madre di cinque figli, si parlerà della Festa della Mamma che cade proprio domenica.

Ancora tanta musica con Katia Ricciarelli che, intervistata da Mara Venier, racconterà del suo nuovo ruolo di insegnante per giovani talenti che vogliono avvicinarsi al mondo della lirica.

Cronaca e stile nella puntata dedicata alla festa della mamma

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti di cronaca della settimana. Con loro ci saranno Salvo Sottile, Giovanna Botteri e, in collegamento, Vittorio Feltri.

Enzo Miccio invece racconterà le ultime tendenze in fatto di moda e stile, mentre Teo Mammucari condurrà il consueto gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.