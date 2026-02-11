Il serial turco La forza di una donna (Kadın) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 14 al 20 febbraio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 20 febbraio

La morte di Sarp – proprio nel momento in cui lui e Bahar sembravano essere riusciti a chiarirsi e avevano deciso di riprendere il loro cammino fuianco a fianco, lascia la protagonista devastata. Bahar vaga per i corridoi dell’ospedale, incapace di realizzare quanto accaduto. Fazilet le è vicino e prova ad arginare la sua disperazione e la rabbia che sembrano essersi ormai impossessati di lei.

Enver “vede” Hatice nelle prossime puntate La forza di una donna

Nel frattempo non si plcano le visioni di Enver, che continua a dialogare con la moglie morta. Dopo averlo sorpreso diverse volte a parlare da solo, Sirin si preoccupa per le sue condizioni di salute mentale e – preoccupata – chiede aiuto a Jale.

La situazione sembra migliorare leggermente nel momento in cui – tre mesi più tardi – Bahar decide di realizzare il sogno di Sarp e portare i figli in campeggio. La giovane chiede a Enver di accompagnarla, e questo sembra distrarre un po’ l’uomo dalla sua ossessione.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Nel frattempo Arif è stato dimesso dall’ospedale e – per riuscire a saldare il suo debito con Talat – è stato costretto a cedergli il bar. Mentre fa ritorno a casa una sera, Arif vede una coppia scambiarsi effusioni nell’androne del palazzo. Quando chiede spiegazioni a Yusuf, scopre che il padre ha deciso di affittare a ore l’appartamento che era stato di Sarp.

Yusuf cerca di far pace con Ceyda, ma lei lo allontana in malo modo e getta dalla finestra i suoi vestiti. Poi la donna consiglia ad Arif di presentarsi da Emre, che sta per aprire un nuovo locale e potrebbe assumerlo.

Anche Fazilet viene dimessa, e Jale la chiama per ricordarle che deve fare fisioterapia. La donna però afferma di non poterla fare finché non troverà una collaboratrice. Poco dopo, nel tentativo di prendere una pentola, Fazinet si fa male alla schiena.