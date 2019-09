Prendete Joe Bastianich e mettetelo nel cast di Amici Celebrities. Il risultato? Platinette che critica apertamente la prima esibizione dell’ex giudice di MasterChef all’interno del programma di Canale 5. “Un filino freddino“, “non ho sentito un briciolo di passione” le parole – stroncatura di Mauro Coruzzi in tv. “La faccio in maniera mia” la replica di Bastianich, “vip” concorrente nel nuovo show targato Mediaset e Maria De Filippi. Ecco il video Witty tv con l’intero momento, trasmesso in prima serata sabato 21 settembre 2019.