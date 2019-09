Joe Bastianich nasce a New York nel 1968 da genitori italiani esuli istriani, e diventa un personaggio tv statunitense, ed in seguito anche italiano nel settore della ristorazione.

Nel 1993 apre insieme alla sua famiglia un primo ristorante a Manhattan: Becco. Fu un successo strepitoso: il ristorante Becco è apparso in diversi telefilm, come Beverly Hills 90210 e Friends. Oggi è uno dei più importanti ristoratori d’America, autore di libri pluripremiati dal New York Times e insieme ai suoi soci possiede più di due dozzine di acclamati ristoranti nel mondo. Dal 2010 è partner di Oscar Farinetti per Eataly.

In Tv nel 2010 riveste il ruolo di giurato a “Masterchef USA” per poi approdare nell’edizione italiana su SKY l’anno successivo. Seguono “Junior Masterchef Usa” (2013-2015, 2018-), “Celebrity Masterchef Italia”(2017-2018) e “Masterchef All stars Italia” (2018). Partecipa alla prima edizione di “Amici Celebrities” nella categoria canto.