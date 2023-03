Grande spettacolo di sport questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, teatro della prima partita d’esordio della Nazionale italiana per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. In campo sono scese Italia e Inghilterra. Prima di dare il via all’inizio della sfida calcistica sono stati eseguiti gli inni nazionali. Per l’Italia a cantare l’Inno di Mameli sono stati convocati Gigi D’Alessio e Clementino.

Italia – Inghilterra: Gigi D’Alessio e Clementino cantano l’Inno di Mameli

Gigi D’Alessio e Clementino si sono esibiti questa sera, giovedì 23 marzo 2023, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, prima del calcio d’inizio della partita Italia – Inghilterra cantando l’Inno di Mameli. Grande coinvolgimento da parte del pubblico presente allo stadio partenopeo. La serata si è aperta con uno show fatto di luci e musica. A seguire un emozionante tributo a Gianluca Vialli, indimenticabile calciatore che ha regalato grandi emozioni. Per l’esecuzione de due inni, la scelta è ricaduta su artisti legati alla città di Napoli. Anche Ellynora, cantante che ha eseguito l’Inno inglese, ha origini napoletane.

Chi è Ellynora

Nata nell’agosto del 1994 a Roma la cantante Ellynora ha origini napoletane. Ha iniziato a studiare canto quando aveva 14 anni e solo quattro anni dopo si è esibita in pubblico per la prima volta. Trasferitasi poi a New York prima e a Los Angeles dopo per per perfezionare i suoi studi, ha debuttato proprio in quegli anni con il suo primo singolo. Nel 2018 ha partecipato ad Amici Casting ma all’ultimo step, all’assegnazione dei banchi, è rimasta fuori dal talent show condotto da Maria De Filippi. Negli anni ha pubblicato diversi brani, tra cui il più conosciuto “Zingara”.

VIDEO: Gigi D’Alessio e Clementino cantano l’Inno di Mameli prima di Italia – Inghilterra

Ecco di seguito il video del momento in cui Gigi D’Alessio e Clementino cantano l’Inno di Mameli prima della partita tra Italia e Inghilterra allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.