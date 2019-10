Isola dei Famosi 2020, ultime news sul reality show targato Magnolia che starebbe già delineando il cast. Sono trapelati in rete i primi nomi e anche dei rifiuti eccellenti. Vediamo di capire cosa bolle in pentola.

Isola Dei Famosi 2020: slittato il GFVip al 2020, ecco cosa si delinea

Nessuno di noi si aspettava che il reality show più longevo d’Italia, il padre dei reality, subisse uno slittamento così evidente. Naturalmente ci riferiamo al Grande Fratello Vip 4, alla cui conduzione troveremo Alfonso Signorini.

Era quasi tutto pronto: si erano decisi gli opinionisti, Wanda Nara e Pupo e la partenza sembrava essere decisa per il 28 ottobre ma ahimè le cose non sono andate così e quindi per vedere i vip rinchiusi dentro al Casa più spiata d’Italia dovremo aspettare il nuovo anno, il 2020!

E quindi, in previsione dello slittamento del Grande Fratello Vip a gennaio, sarebbe pressoché impensabile che immediatamente dopo ci potrà essere il GF di Barbara D’Urso che per contenuti e cast e molto simile a quello di Alfonso.

Isola dei Famosi: la messa in onda a marzo 2020?

Quindi lo scenario più probabile che ci presenterà la rete ammiraglia del Biscione sarà quello di proporre, dopo il GFVIP, l’Isola dei Famosi con al timone la straordinaria Alessia Marcuzzi. Conduttrice che ha presentato la seconda edizione di Temptation Island Vip in modo garbato ed empatico, non facendo rimpiangere Simona Ventura.

Naturalmente non sono notizie ufficiali ma ciò che sarebbe più logico proporre al telespettatore per avere un’offerta differenziata e non creare malcontento o momenti di noia. Sicuramente seguire lo stesso format da gennaio (GF Vip Gennaio -marzo) a maggio (GF Nip- marzo -maggio) sarebbe decisamente noioso.

Isola dei Famosi: Nino Frassica rifiuta – spuntano tre nomi papabili

Ma niente paura, i fans della D’Urso potranno contare sulla messa in onda del GF Nip in autunno, da settembre a novembre cosi da accontentare tutti.

Naturalmente la notizia sembra essere fondata e avvalorata dal fatto che in rete sono trapelati i primi nomi di un probabile cast dell’Isola dei Famosi che animeranno la 15esima edizione del reality show più duro dello stivale.

Tra i nomi celebri spunta quello dell’attore Nino Frassica, simpaticissimo e che ha regalato molte risate nei programmi, le fiction e i films che lo hanno visto protagonista. Tuttavia pare proprio che l’attore siciliano non voglia saperne nulla e abbia rifiutato di partecipare al reality.

Ecco le sue parole a Millennium:

“Mi hanno chiesto di tutto, anche i reality, perfino di andare a L’Isola dei Famosi. Cosa ho risposto? Andiamo a Taormina. Scelgo l’albergo io. L’Isola è pericolosa soprattutto per uno della mia età. Nei reality si ride, spesso alle spalle dei fessi. Lo facciano pure, mica ho dei pregiudizi”

Se Frassica rifiuta, altri vips si propongono per l’Isola Dei Famosi 2020

Ma se Frassica declina gentilmente l’invito altri vips invece si propongono. Stando alle rivelazioni del settimanale Oggi, Eleonora Giorgi reduce dal Grande Fratello Vip 3 si sarebbe invece offerta di partire alla volta dell’Honduras.

“Pare che L’isola dei Famosi sia un piccolo sogno nella cassetto che l’attrice ha intenzione di fare avverare. Quest’anno è in lizza. Ci riuscirà?”

Ma oltre alla Giorgi si sarebbe proposta anche la prezzemolina dei salotti della D’Urso, Maria Monsè che è stata anche un concorrente del GFVip. Memorabili gli scontri con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. La Monsè ha dichiarato al settimanale Lei:

“Se mi piacerebbe partecipare ad un altro reality show? Sì certo, vorrei partecipare a L’sola dei Famosi”.

Certo se si proponesse anche la Marchesa, il trash sarebbe servito in un piatto d’oro!

Oltre ad Eleonora Giorgi e Maria Monsè si aggiungerebbe anche l’opinionista di Uomini e Donne, Jack Vanore.

La produzione ascolterà le richieste di questi vip che bramerebbero per partecipare al reality della sopravvivenza? Oppure hanno in mente di stupirci con altri nomi? C’è da dire che recentemente anche altri vip si sono auto proposti: l’ex annunciatrice Maria Giovanna Elmi che ha già partecipato all’Isola targata Rai di Simona Ventura ed il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi.

Saranno veramente loro i vips che vedremo all’Isola dei Famosi oppure no?

Isola dei Famosi 2020: il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip 3)

(attrice, ex Grande Fratello Vip 3) Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip 3)

(showgirl, ex Grande Fratello Vip 3) Jack Vanore (ex tronista e opinionista di Uomini e Donne)

(ex tronista e opinionista di Uomini e Donne) Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

(ex vincitore di Caduta Libera) Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi in Rai)

Non ci resta che attendere altre indiscrezioni per saperne di più.