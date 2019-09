Grande Fratello Vip 2019 scalda i motori e Alfonso Signorini è pronto a guidare il reality di Canale 5 che con buona probabilità dovrebbe decollare dagli schermi di canale 5, lunedì 28 ottobre in prima serata.

Grande Fratello Vip 2019: Spazio ai contenuti ma via libera al (sano) trash

Quel geniaccio di Alfonso Signorini, direttore di Chi non si lascerà certamente sfuggire l’occasione ghiotta di formare un cast stellare che sappia dare profondità di contenuti, così come anche molto trash senza scadere nel volgare.

Fin dalla presentazione dei palinsesti Mediaset, in merito al Grande Fratello Vip, Signorini ha dichiarato che avrebbe scelto dei personaggi sicuramente noti, ma avrebbe strizzato di più l’occhio ai contenuti. Quindi, troveremo il trash ma anche storie personali interessanti che possano dare un bel racconto del reality targato Endemol Shine Italy.

Grande Fratello Vip: i primi nomi certi della Casa più spiata d’Italia

Secondo i rumors trapelati in rete, i primi nomi certi sono i seguenti:

Antonella Elia

Michele Cucuzza

Adriana Volpe

Paola Di Benedetto

Antonella Elia, è una showgirl eclettica e particolare: già concorrente dell’Isola dei Famosi che vince nel 2012, ha una personalità forte ma allo stesso tempo fragile.

La sua dote caratteriale più evidente è che non le manda a dire ed è piuttosto peperina. Il pubblico del web, avrebbe già espresso il suo apprezzamento in merito alla sua entrata dalla Porta Rossa di Cinecittà.

Michele Cucuzza, giornalista, non ha bisogno di presentazioni: è stato uno storico conduttore de La Vita in Diretta, il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Rai che quest’anno ha al timone Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Adriana Volpe ex volto Rai, dopo il benservito di Viale Mazzini prova a rimettersi in gioco con Mediaset.

Anche se sulla Volpe ci sono voci contrastanti, perché in una recente intervista la Volpe ha dichiarato che non prenderà parte al reality:

“Assolutamente no! E non capisco come mai ci sia il mio nome tra i concorrenti”.

Sarà questa la verità o è solo strategia?

Grande Fratello Vip, il probabile cast e i nomi fatti finora

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Fanny Cadeo (attrice)

Insomma, di nomi interessanti ce ne sono parecchi, saranno confermati oppure ci sarà un cambio di rotta dell’ultimo minuto?

Quel che sappiamo è che ormai manca veramente pochissimo e il pubblico aspetta con ansia il cast al completo. Confidiamo in personaggi avvincenti e interessanti.

Del resto per coinvolgere il pubblico e fare in modo che stia incollato allo schermo, non solo per la puntata settimanale del lunedì su canale 5, ma anche per la diretta H24 su Mediaset Extra, è necessario un cast valido e che abbia un vissuto su cui poter sviluppare delle belle dinamiche.

Stay Tuned!!!