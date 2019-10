Grande Fratello Vip 2019 quando inizia, opinionisti e conduttore

Il Grande Fratello Vip 2019 quando inizia? Quando vedremo il reality andare finalmente in onda? Come tutti ormai ricorderanno anno scorso eravamo già davanti alla tv a seguire le prodezze dei Vip, così come l’anno precedente. Come mai quest’anno siamo in ritardo? Che non sia una strategia di Mediaset per far salire l’attesa e la curiosità dei telespettatori? Ecco alcune news sul programma che molto presto tornerà a farci compagnia e a scaldare i freddi lunedì autunnali ed invernali.

Grande Fratello Vip 2019 quando inizia: svelata la data

Il giorno del debutto su Canale 5 del Grande Fratello Vip 2019 di Alfonso Signorini si avvicina a passi da gigante. Le porte della casa più spiata d’Italia si apriranno molto presto e accoglieranno altri personaggi famosi pronti a farsi conoscere meglio dal pubblico e dai loro fan. Quando?

Ebbene bisognerà attendere l’ultimo lunedì del mese di ottobre. Il prossimo 28 ottobre 2019 cioè la macchina del reality prenderà il via. Contenti?

E’ questa la data stabilita per il ritorno del padre di tutti i reality, ovviamente salvo improvvisi cambiamenti all’interno del palinsesto di Canale 5.

Terminata, pertanto, Temptation Island Vip, i telespettatori dell’ammiraglia approderanno fra le bracci di altri personaggi famosi alle prese con problemi molto diversi dai loro colleghi chiusi nel resort in Sardegna.

Grande Fratello Vip: conduttore e opinionisti

Il conduttore del Grande Fratello Vip è già stato annunciato da diverso tempo. Come ormai tutti sanno a prendere il posto di Ilary Blasi, passata a condurre Eurogames, sarà Alfonso Signorini.

L’ex opinionista del reality avrà la possibilità di mettersi completamente in gioco e in discussione. Come si comporterà?

Al suo fianco, come è stato svelato oggi da Dagospia e poi da Blogo, ci saranno due nuovi opinionisti che non hanno mai commentato un reality. Quali? In primis Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ex giocatore dell’Inter. Poi il cantante Pupo.

L’accoppiata, almeno sulla carta, appare davvero molto curiosa. Riusciranno a trovare una alchimia fra di loro e a creare dinamiche e a smuovere le acque del reality mettendo in difficoltà, con i loro commenti pungenti, i concorrenti?

Grande Fratello Vip 2019 concorrenti: i primi nomi

Chi saranno i concorrenti? Fra i primi nomi che circolano vi sono quelli di:

Antonella Elia, Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe.

La Elia ha già partecipato all’Isola dei Famosi e a Tale e Quale Show oltre che a Pechino Express. E’ un vero personaggio e nei reality ha sempre portato grandi dinamiche e creato situazioni interessanti.

Paola Di Benedetto è già stata all’Isola dei Famosi. In Honduras aveva legato particolarmente con Francesco Monte, poi però le cose sono naufragate. Ora, però, è fidanzata con un famoso cantante, amatissimo dalle ragazzine. Sarebbe quindi difficile che creasse nuove storie d’amore.

Cucuzza e la Volpe, invece, nella casa potrebbero essere una bella novità, una ventata di aria fresca.