Svelato il nome della nuova opinionista del Grande Fratello Vip 2019. Nello studio del reality condotto da Alfonso Signorini arriverà la moglie di Icardi, la bellissima Wanda Nara. Siete contenti?

Grande Fratello Vip 2019: la nuova opinionista

A prendere il posto di Alfonso Signorini, divenuto conduttore, non sarà Cristiano Malgioglio, ormai opinionista fisso al GF di Barbara d’Urso, nemmeno Iva Zanicchi o Vladimir Luxuria. Il direttore di Chi ha preferito a tutti i vecchi volti dei reality la procuratrice del noto giocatore di calcio Mauro Icardi. A rivelarlo è stato Dagospia.

Insomma una ventata d’aria fresca. Wanda Nara non ha mai commentato, infatti, alcun reality italiano.

Cosa avrà spinto Signorini a scegliere proprio la bellissima Wanda Nara? Difficile a dirsi. E’ chiaro che l’effetto novità con lei è assicurato. Il pubblico televisivo l’ha vista solo a Tiki Taka e in nessun altro programma. Non è detto, pertanto, che la Nara non possa fare bene il suo mestiere e regalare opinioni pungenti ai Vip rinchiusi nella casa più spiata d’Italia.

Oltre a ciò Wanda Nara ha uno stuolo di seguaci parecchio numerosi. Parecchi uomini, grazie alla sua presenza, potrebbero pertanto avvicinarsi al Grande Fratello Vip e diventare così nuovi telespettatori del reality dell’ammiraglia Mediaset.

Wanda Nara sempre al centro delle polemiche

Per scoprire cosa accadrà al Grande Fratello Vip bisognerà attendere la messa in onda del reality. Nel frattempo Wanda Nara continua ad essere sempre al centro di mille polemiche.

In primis quella riguardante Tiki Taka. Pare che nello studio nessuno la sopporti. Pierluigi Pardo le rivolge la parola a malapena e dietro le quinte si respira una certa tensione. Qui le polemiche si sprecano. Ogni volta escono gossip sul dietro le quinte. C’è chi dice che a far indispettire tutti sarebbe stata la voglia di Wanda Nara di essere co-conduttrice del programma e non una semplice wags. Chi, invece, pensa anche ad altro. Ora, però, una domanda sorge spontanea. Riuscirà la Nara a conciliare i due impegni televisivi?

Look e foto bollenti. Oltre agli scatti bollenti postati su Instagram, a far discutere è anche il look indossato in tv. Nell’ultima puntata del programma di Italia 1 la Nara ha messo in bella mostra il suo lato A con una scollatura da mozzare il fiato.

Altre polemiche riguardano infine la sua vita privata. La Nara è sempre stata al centro dei gossip per le sue relazioni amorose. Ciò le ha regalato anche molte critiche.