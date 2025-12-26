Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek prosegue nella nuova fascia oraria pomeridiana, e con un appuntamento extra anche martedì 30 dicembre in prime time su Canale 5. Il serial non andrà invece in onda giovedì 1° gennaio. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame al 2 gennaio 2026

Le incessanti operazioni di polizia stanno mettendo a rischio la stabilità dell’organizzazione, e li Galip è molto preoccupato. L’uomo ne parla con Tahir, ed entrambi giungono alla conclusione che dietro tutto questo vi sia lo zampino di Mehmet. I due decidono così di comune accordo di eliminarlo.

Farah lascia per un po’ Kerim da solo in ospedale, e si reca nel suo vecchio appartamento per iniziare a liberarlo. Porta alcune cose a casa di Tahir, e qui incontra Bade che le consiglia di preparare qualche risposta convincente per i funzionari dell’ufficio immigrazione, in vista di nuovi controlli. La protagonista ne parla con Tahir, ma tra i due emerge ancora il rancore. Fortunatamente poco dopo lei lo raggiunge al locale e riescono a parlare sereni.

Tahir e Farah in pericolo nei prossimi episodi della dizi turca

Si allontanano insieme dal locale, e proprio in quel momento sopraggiungono gli ufficiali di Stato per verificare la validità del loro matrimonio. Yasemin si offre di rispondere alle loro domande, e poi si allontana con gli agenti. Farah, vedendo andare via Yasemin in compagnia degli ufficiali di Stato, si convince di essere stata tradita.

Nel frattempo anche Tahir è nei guai: Mehmet da infatti il via a una retata, certo di poter finalmente incastrare l’uomo. Ma al controllo delle casse che presumibilmente contengono merce illegale, la polizia non trova niente di sospetto. Evidentemente una talpa ha avvertito in anticipo gli uomini di Tahir!

Spoiler Io sono Farah

Vera invita Gönül a cena, e Perihan si presenta a casa degli Akinci con l’intenzione di portare via la figlia. La ragazza le tiene testa. Nel frattempo Farah – che in attesa del donatore per il piccolo Kerim ha già vuotato completamente il vecchio appartamento – va da Perihan per restituirle le chiavi.

La trova affranta per la discussione avuta con la figlia, e per consolarla le propone di andare insieme a trovare il bambino in ospedale.

Muore il donatore di Kerim: svolta choc a Io sono Farah

Quando tutto sembrava prendere una svolta favorevole per la protagonista, arriva una nuova notizia choc: il donatore che avrebbe dovuto salvare Kerim è morto!

Mentre Farah cede alla disperazione, Tahir cerca di consolarla promettendole di fare luce su quanto accaduto e – qualora scoprisse che non è trattato di un incidente – farla pagare moto cara ai responsabili. Farah però non si accontenta della promessa di Tahir e incontra di nascosto Mehmet.

Il poliziotto le confida di essere convinto che dietro la morte del donatore vi sia Ali Galip, che potrebbe avere ordinato l’omicidio per vendicarsi di Tahir. Solo lei può aiutare l’ispettore a risolvere il caso.