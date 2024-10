“Io Canto Generation” torna in tv Mercoledì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5. La nuova edizione del talent show condotto da Gerry Scotti, si avvale ancora una volta della direzione artistica di Roberto Cenci. Ogni settimana, per sei puntate, 24 ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una nuova imperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni. Vediamo ora tutte le news sulla nuova stagione di “Io Canto Generation 2024”.

“Io Canto Generation 2024” con Gerry Scotti: quando in Tv e cast

A capitanare le squadre di “Io Canto Generation 2024” ci saranno sei protagonisti della musica italiana: la new entry Lola Ponce e i confermati Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

I giovani cantanti in gara avranno la possibilità di esibirsi insieme ai loro capisquadra, facendo tesoro del loro sapere e sperimentando repertori musicali diversi. Un incontro straordinario tra due generazioni a confronto, che vedrà gli artisti in erba confrontarsi appunto con chi ha già lasciato un’impronta importante e indelebile nel mondo della musica italiana e non solo.

La giuria di “Io Canto Generation 2024”

In veste di giurati tornano Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi a cui si aggiunge, nel nuovo ruolo, Iva Zanicchi.

La Gara

In ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica determinata dai voti dei giudici che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto del pubblico in studio. Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma di Canale 5, il cui giudizio contribuirà al verdetto finale della puntata.

Accompagnata dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle “Io Canto Generation” sarà un’esplosione di musica e talento, un palcoscenico dedicato ai giovani artisti emergenti che, con spontaneità e passione, sapranno conquistare l’anima di chi li ascolta.

Gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata ritorna Marta Viola, vincitrice della prima edizione di “Io Canto Generation”. Arriva in studio anche una vera e propria icona del cinema americano: l’attore statunitense Matthew Modine, in rappresentanza della New York Film Academy che anche quest’anno garantirà al vincitore o alla vincitrice un percorso formativo nella sede di Firenze della nota accademia americana e un viaggio a New York per visitare Broadway, proprio come lo scorso anno ha vinto Marta Viola.

Il cast tecnico del format

“Io Canto Generation” è un programma realizzato da RTI. La regia e la direzione artistica sono di Roberto Cenci. Il capostruttura è Paola Mistura. Il produttore esecutivo è Enrico Oggioni. Gli autori sono: Andrea Marchi, Riccardo Distefano, Davide Cottini, Paolo Cucco, Gianluca Giorgi, Alessandra Guerra, Maurizio Palladino, Giorgia Sonnino. La scenografia è di Marco Calzavara, la fotografia di Francesco De Cave. I costumi sono di Antonella Frazzetta, per Gerry Scotti Loretta Bottioni. Casting a cura di SDL2005.