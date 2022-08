Novità e conferme nell’intrattenimento del daytime della Rai. Ieri si è svolta la conferenza stampa a cui hanno preso parte i conduttori dei diversi programmi. Dal prossimo 12 settembre andranno in onda Uno Mattina, Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e La vita in diretta con Alberto Matano. Durante il weekend ritroveremo Marco Liorni con Italia Sì, Linea Blu condotto da Donatella Bianchi, Linea Bianca condotto da Massimiliano Ossini, Domenica In con Mara Venier, Da noi…a ruota libera con Francesca Fialdini e Uno Mattina in famiglia con Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Su Raidue confermati Anna Falchi e Salvo Sottile con I Fatti Vostri. Tra i graditi ritorni spicca quello di Elisa Isoardi al timone del nuovo programma Vorrei dirti che.

Day Time Rai, le parole dei protagonisti

Nel corso della conferenza stampa è intervenuta Simona Sala, direttrice Intrattenimento Day Time della Rai che ha ribadito il suo obiettivo: “Gli italiani hanno bisogno e diritto di spazi d’evasione e di informazione che va oltre quella del telegiornale. Il nostro compito deve essere quello di portare luce nelle case degli italiani. Cronaca, attualità e divertimento. Siamo qui per questo, con il nostro infotainment, con i nostri game, con il racconto della società con linguaggi misti e con il racconto del territorio. Proveremo a essere più contemporanei”.

Storie Italiane festeggia un importante traguardo. E’ Eleonora Daniele a svelarlo nel corso della conferenza: “Quest’anno ci sarà un compleanno importante, 10 anni di Storie Italiane, un programma che la nostra squadra ha costruito, un grande gruppo autorale. In questi dieci anni, siamo stati al servizio del pubblico. L’identità di Storie Italiane passa attraverso le storie sociali, i problemi degli italiani. Tante storie, non le abbandoniamo. Essere al servizio del pubblico significa anche non abbandonare le persone”.

Noi di SuperGuida Tv abbiamo chiesto a Eleonora Daniele se in questi anni abbia pensato di abbandonare la conduzione del programma per dedicarsi ad altro. Il collegamento si è interrotto ma grazie al suo ufficio stampa Gina Cilia, Eleonora Daniele ha poi risposto alla nostra domanda: “Mi piace molto scrivere e non mi dispiacerebbe seguire un po’ il teatro ma anche il cinema. Sono aperta ad altre avventure e non solo al giornalismo”.

Dopo Storie Italiane, Antonella Clerici torna ai fornelli. Nessuna novità per il programma E’ sempre mezzogiorno: “La cucina fa parte di un intrattenimento più ampio. Partiamo dalle ricette ma ci saranno anche giochi, interviste, amici che vengono a trovarci. Cerchiamo di creare un clima rilassante. Quest’estate, alcune persone mi hanno detto che siamo un antidepressivo naturale”.

Tra le novità di Raidue il talent Bellamà con Pierluigi Diaco che ha anticipato qualcosa sul nuovo programma: “Negli ultimi anni, ho creato 4 format originali per la Rai e per me è un orgoglio. Talent di parola può significare niente e, invece, significa tutto. Negli altri talent, si esibiscono. In questo talent, invece, ci sarà l’eloquio. La prima parte sarà un omaggio a Parola Mia di Luciano Rispoli. La seconda parte, invece, sarà ispirata a Speciale per Voi. La terza parte sarà un’arena dedicata a temi, non per forza di strettissima attualità. Ci sarà una band che si esibirà per la prima volta da noi e crescerà insieme a noi”.

Paola Perego e Simona Ventura terranno compagnia la domenica al pubblico con il programma Citofonare Rai 2. In questa nuova edizione, ci sarà Antonella Elia come inviata. Ad una giornalista che fa notare come manchino volti giovani, Simona Sala risponde: “Stiamo lavorando su volti nuovi, freschi, non abbiamo solo volti affermati, non siamo tutti boomer. Il tema dei volti nuovi è un tema di cui ci occuperemo”.

Nelle scorse settimane si era vociferato di un approdo di Fiorello nel daytime di Raiuno con una versione rivisitata di Edicola Fiore. Noi di SuperGuida Tv abbiamo chiesto maggiori dettagli ma la risposta della direttrice dell’Intrattenimento del Daytime è apparsa misteriosa: “Da tempo, la Rai avrebbe il desiderio di riavere Fiorello. Saremmo felici se tornasse con noi. Non posso dire altro al momento”.

La direttrice ha cercato di non lasciarsi sfuggire altri dettagli anche se dalle sue parole abbiamo intuito che una trattativa con Fiorello sarebbe in corso. Dopo il successo del Festival di Sanremo, era chiaro che la Rai avesse continuato a corteggiare lo showman per altri progetti. Fiorello vorrebbe sperimentare altre fasce orarie rivolgendosi ad un pubblico diverso. La Rai riuscirà a riportare Fiorello in TV?