Sono usciti da “Temptation Island” mano nella mano lei e Lorenzo Amoruso. Un amore solido e forte che ha letteralmente conquistato il web tanto che in queste ore sta circolando un’indiscrezione che li vorrebbe come unico concorrente nella casa del “Grande Fratello Vip”. C’è chi dice che Signorini stia tentando di convincerli e che abbia puntato su di loro anche se è la stessa Manila Nazzaro a mettere a tacere le voci. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Manila ha infatti dichiarato: “Smentisco di avere avuto contatti con la produzione. Ho sempre seguito questo tipo di trasmissioni e non ho mai negato che quella del “Grande Fratello Vip” e’ un’esperienza che mi piacerebbe fare. Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a questa edizione tanto che avevo chiesto di incontrare Alfonso Signorini prima di partecipare a “Temptation Island”. Ecco tutto quello che ci ha raccontato la bella Manila sulla sua esperienza a Temptation Island, sul suo lavoro e sulla sua vita privata.

Intervista esclusiva a Manila Nazzaro

Manila, “Temptation Island” ti ha portato nuovamente alla ribalta. Ti saresti mai aspettata tutto questo successo? Che effetto ti fa?

Sono stata estremamente onorata di aver ricevuto la proposta da parte di Maria De Filippi. Lei cercava per il programma delle persone vere e autentiche con dinamiche differenti. Nel nostro caso credo che lei sia rimasta colpita. Maria ha un dono che è quello di fare delle domande e capire chi si è veramente. A dispetto di chi pensava che “Temptation Island” non fosse la vetrina canonica per tornare alla ribalta, ho sempre pensato che qualsiasi opportunità vada colta al volo. Io conosco bene Lorenzo e so che persona è. Ho voluto vivere questa esperienza un po’ per divertirsi, un po’ per conoscerci e per farci conoscere. La mia volontà era di mostrare alla gente a casa la vera Manila. Nonostante il titolo di Miss Italia e il cliché ex calciatore – ex Miss Italia abbiamo dimostrato di essere persone vere e semplici. Speravo di poter dare una buona impressione ma mai avrei pensato di ricevere questo affetto. Quando sono uscita dal programma e ho acceso il cellulare mi è arrivata una valanga di messaggi. Le persone sono rimaste spiazzate dalla nostra normalità. Ho ricevuto in queste settimane tanti attestati di stima soprattutto da parte delle donne che mi considerano un esempio. “Temptation Island” è stata un’esperienza incredibile.

In queste ore sta circolando la notizia di una vostra partecipazione al Grande Fratello Vip. Una fonte ben informata ha detto che potreste gareggiare come unico concorrente. Hai avuto contatti con la produzione?

Smentisco di avere avuto contatti con la produzione. Ho sempre seguito questo tipo di trasmissioni e non ho mai negato che quella del “Grande Fratello Vip” e’ un’esperienza che mi piacerebbe fare. Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a questa edizione tanto che avevo chiesto di incontrare Alfonso Signorini prima di partecipare a “Temptation Island”. Poi non se n’è fatto più nulla. Dopo il successo ottenuto con il programma sono stati in molti sui social a richiedere a gran voce la presenza mia e di Lorenzo nella casa del Grande Fratello Vip. Credo che dopo “Temptation Island” Alfonso sia rimasto incuriosito da noi però al momento non c’è stato nessun contatto.

Tra l’altro come opinionista è stata confermata la tua amica Antonella Elia. Come la vedi in questi nuovi panni?

Antonella e io avevamo parlato di questa sua nuova veste già all’interno del programma. Ci siamo sentite due giorni fa mentre lei era a Cortina e mi ha confessato di essere in contatto con Alfonso Signorini. Io le ho fatto un grande in bocca al lupo. Le ho scritto anche un messaggio: “Amica mia credo che tu ti meriti sorrisi e leggerezza. Vai e dimostra a tutti chi sei”. Antonella è perfetta come opinionista perché sa essere ironica e profonda. Nei confronti di Antonella bisogna porsi con verità perché lei si innervosisce quando dall’altra parte intravede finzione e falsità. In questo io e lei siamo simili. Avendo partecipato poi al programma conosce bene le dinamiche e può permettersi di dare dei giudizi. Farò il tifo per lei e mi auguro che questo programma possa regalarle un po’ di leggerezza. Antonella non è stata bene. I primi giorni era un fiume in piena poi quando Pietro le ha rivolto quelle offese l’ho vista davvero svuotata. Non si aspettava quel comportamento da Pietro tanto che ha sofferto tantissimo. Oggi sta pensando ancora al loro rapporto e se deciderà di dare una seconda possibilità a Pietro è giusto che lei lo faccia senza che nessuno si permetta di giudicarla.

In un articolo Selvaggia Lucarelli ha avuto pesanti giudizi sulle donne di questa edizione. Ha parlato di manipolatrici, vittime sacrificali e dipendenti affettive. Secondo te ha ragione? Le donne ne sono uscite ammaccate?

In questa edizione di “Temptation Island” abbiamo conosciuto diversi tipi di donna. Selvaggia ha visto in me una donna che combatte e questo mi ha salvata dal suo giudizio. Ho voluto far capire che una donna può essere forte e indipendente quanto vuole ma deve fare sempre i conti con le proprie fragilità. Le mie compagne di viaggio sono arrivate con dei rapporti malati. Si può giudicare Anna per il percorso che ha fatto tanto che sono stata io la prima a dirle che il suo comportamento non era corretto. Nel caso di Annamaria c’era un uomo a cui piaceva troppo divertirsi con le donne mentre nel caso di Valeria c’era un uomo che non rispettava la propria donna. Annamaria e Valeria sono uscite dal programma con un’altra testa. Valeria è diventata una donna forte e se deciderà di dare un’altra possibilità a Ciavy lo farà a determinate condizioni.

A proposito di coppie dopo Valeria e Ciavy pare che Sofia e Alessandro siano tornati insieme. Cosa ne pensi di questo ritorno di fiamma?

Alessandro è innamorato ma secondo me non ha avuto la forza di contrastare le critiche che gli sono piovute addosso dopo il programma. Nella vita bisogna imparare ad avere le spalle larghe facendosi scivolare le cose addosso. Quando Sofia stava male le ho detto che avrebbe dovuto dargli del tempo. Non sento Sofia da un po’ di giorni ma so che si erano rivisti. Se la notizia fosse vera ne sarei ben felice perché tra di loro ho visto che c’era vero amore. Hanno pesato le incomprensioni perché tra loro non c’era molto dialogo.

Hai dichiarato che la tua ambizione più grande sarebbe quella di avere in televisione uno spazio tutto tuo. C’è un programma in particolare che ti piacerebbe condurre?

Vengo da una televisione molto leggera. Mi piacerebbe condurre un rotocalco al femminile perché sarebbe interessante esplorare il nostro mondo in tutte le sue sfaccettature. Amo da sempre le donne tanto che in questi anni ho avuto la fortuna di stringere delle bellissime amicizie con alcune colleghe. Un’altra mia passione sono i viaggi. Proprio in queste settimane sto finendo di registrare un programma su Raidue assieme a Federico Quaranta in cui racconteremo le bellezze italiane.

Intanto assieme a Federico Quaranta e a Laura Forgia sei in TV in queste settimane nel programma “E la chiamano estate”. Com’è nato il tuo coinvolgimento nel programma?

Sono stata chiamata a maggio per condurre questo programma ancor prima che arrivasse la chiamata di Maria De Filippi. Con Maria abbiamo fatto un paio di incontri a fine maggio e dopo è arrivata la proposta per “Temptation Island”. Maria mi stava dando la possibilità di farmi conoscere e io non potevo rifiutare. Ho chiamato subito il direttore di Raidue per spiegargli la situazione e anche lui mia ha spinto a partecipare. Siamo dovuti partire in anticipo con le registrazioni di “E la chiamano estate” per alcuni impegni di Federico Quaranta. Per ovvi motivi non sarei potuta essere presente dalla prima puntata così abbiamo suddiviso la nostra partecipazione all’interno del programma. Ho ricevuto attestati di stima da parte della Rai e di Mediaset ed è stato gratificante per me.

In un’intervista recente hai dichiarato di nutrire delusione nei confronti della Rai. Pensi che non sia stato valorizzato il tuo percorso all’interno dell’azienda? In questi giorni hai ricevuto altre proposte dalla RAI? Un articolo di qualche giorno fa parlava di una tua conduzione in Rai da settembre al posto di una famosa conduttrice. Fake news o verità?

Non so chi abbia fatto circolare questa voce che smentisco categoricamente. Mi auguro solo di poter avere una continuità in futuro. Penso che il mio percorso all’interno dell’azienda non sia stato valorizzato. In quel momento c’erano altri direttori e il fatto che ci abbia rimesso il posto in una diatriba tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli in cui non c’entravo nulla perché fino a quel momento sapevo di essere stata rinnovata per “Mezzogiorno in famiglia” mi ha fatto stare male. Quando c’è stata la sostituzione sono stata la prima a dire che trovato giusto il fatto che Adriana venisse ricollocata. Non poteva essere la vittima sacrificale. Si è trattato di un triste teatrino anche perché Adriana è stata punzecchiata e devo dire che in questo sono sempre stata dalla sua parte. Dopo un anno di conduzione di un programma che andava benissimo non è stato carino sapere di essere stata l’unica nel programma a trovarsi sostituita. Ci sono rimasta male. Il mio percorso però ha preso una strada diversa e la radio è stata per me una palestra importante.

Qualche settimana fa il tuo ex marito ha pubblicato un post che lo ritrae con i suoi figli scrivendo “I miei giudici più severi sono i miei figli. Le bugie hanno le gambe corte”. In un altro post ha aggiunto: “Pensa prima di sparare. Pensa, prima di dire e di giudicare. In molti ci hanno letto delle frecciatine nei tuoi confronti. Cosa vuoi replicare? Anche tu l’hai letta come una provocazione?

Non voglio giudicare nessuno ma se fosse una provocazione nei miei confronti sarebbe una cosa davvero molto triste da parte sua.

L’incontro con Lorenzo però è stato fondamentale perché ti ha restituito il sorriso. E’ stato difficile credere di nuovo nell’amore?

Ho vissuto la separazione come un lutto perché ho creduto molto nel mio matrimonio. E’ stato qualcosa che mai avrei voluto e mai avrei immaginato. Nel momento in cui rimani delusa dall’idea di famiglia in sé è difficile credere di nuovo nell’amore. Ho dovuto affrontare tante difficoltà e mi ero chiusa nella mia corazza. Non m fidavo e non mi lasciavo andare. Lorenzo ha fatto la differenza perché ha avuto la pazienza di aspettarmi. Fino a settembre dell’anno scorso lui non conosceva neanche i miei figli. Prima di fare un passo ci metto del tempo. Mi ha dimostrato di avere dei valori e dei principi ma soprattutto ha saputo aspettarmi. All’inizio gli buttavo giù il telefono e lui si arrabbiava. Quando ho deciso di dargli una possibilità ero un’altra Manila rispetto a prima.

Ripensando a posteriori a “Temptation” ti sei pentita per alcune frasi rivolte a Lorenzo?

Le frasi venivano estrapolate da discorsi più lunghi. Non c’è mai stata l’intenzione di dargli del fannullone perché so che Lorenzo si dà da fare dalla mattina alla sera. Sono dell’idea che la lontananza non faccia bene ad un rapporto e questa è stato uno dei motivi che hanno portato alla rottura del mio matrimonio. Inevitabilmente le persone cambiano e la distanza non ti permette di accorgertene. Il mio dubbio era che Lorenzo non volesse fare quel passo in più. Nel momento in cui ho deciso di ricredere ho avvertito il bisogno di sognare una famiglia. Una famiglia che non voglio più perdere.

A proposito di Maria De Filippi avete avuto modo di sentirvi dopo questa esperienza?

Ci siamo scritte e io l’ho ringraziata. E’ stata molto carina perché ci ha fatto recapitare dei biglietti di ringraziamento. Ha regalato a me e a Lorenzo una vetrina importante in cui farci conoscere.

Nel tuo futuro le nozze e un figlio con Lorenzo. Nel cassetto c’è qualche altro sogno da realizzare?

Le nozze non sono una priorità. Io sono ancora in attesa del divorzio ma sono dell’idea che due persone per stare insieme non hanno bisogno di essere sposati. Io e Lorenzo ci scegliamo tutti i giorni perché ci amiamo. Sarebbe bello diventare mamma perché ho ricreduto anche nella possibilità di allargare la famiglia. Per quanto riguarda il futuro professionale non ho mai mollato e mi piacerebbe che mi venisse offerta un’altra bella occasione.