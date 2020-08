Il loro amore ha conquistato tutti tanto che sui social il pubblico continua a fare il tifo per loro. Stiamo parlando di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, concorrenti dell’ultima edizione di “Temptation Island”. Lorenzo è stato definito la vera rivelazione del programma tanto che sono numerosi i riscontri positivi che sta ottenendo dalla fine del’edizione. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Lorenzo ci ha parlato del suo rapporto con Manila rivelandoci che è stata proprio lei a spingerlo a partecipare al programma. Lorenzo ci ha tenuto a chiarire anche in merito alle nozze. Un passo che al momento non rientra tra le sue priorità considerando che Manila sta anche attendendo la separazione dal primo marito. Sogna invece un figlio tanto che a tal proposito ci ha rivelato: “Il nostro sogno nel cassetto sarebbe quello di avere un figlio. Ammetto ovviamente di avere delle perplessità perché abbiamo raggiunto un equilibrio con i bambini e tra di noi. E’ chiaro che un bebè potrebbe scombussolare la situazione. Speriamo però che Madre Natura ci aiuti perché mi piacerebbe diventare papà“. Sul suo rapporto di amicizia con Andrea Battistelli ci ha tenuto a smentire le voci che parlavano di un allontanamento. Gli abbiamo chiesto anche cosa ne pensasse del possibile riavvicinamento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Si è detto fiducioso e pensa che sia solo una questione di tempo. Intanto per Lorenzo sono fioccate molte proposte lavorative. Al momento non vuole scartare alcuna opportunità anche se preferisce rimanere con i piedi per terra. Quando gli chiediamo del futuro lui parla subito di Manila. Un amore che ha rincorso e per cui ha lottato tenacemente. Un amore vero e pulito che si è manifestato attraverso gli sguardi e le parole e che ha fatto sognare milioni di telespettatori. Non possiamo che ringraziare Lorenzo e Manila per le emozioni che ci hanno fatto vivere augurandogli di coronare i loro sogni.

Intervista esclusiva a Lorenzo Amoruso

Lorenzo, cosa ti ha spinto a partecipare a “Temptation Island”? Cosa ti ha insegnato questa esperienza?

Mi ha spinto Manila a partecipare perché ho un passato abbastanza birichino ed era interessata a vedere come mi sarei comportato in un contesto al femminile. Non so se mi voleva mettere alla prova o se era una prova per entrambi. Ho accettato per lei e devo dire che oggi siamo molto contenti di come è andata per due motivi. Il primo è che il nostro rapporto è venuto fuori più forte di prima. E poi non ci aspettavamo il successo che è arrivato. Ci ha colpito molto l’affetto dei più giovani che hanno visto in noi un esempio di amore. Molti si sono rispecchiati nelle nostre problematiche.

Intanto il vostro amore è uscito rafforzato dopo questa esperienza. Quali consapevolezze in più hai maturato sul tuo rapporto con Manila?

Siamo riusciti a chiarire alcune incomprensioni che erano state alimentate a causa del lavoro e della distanza che ci siamo trovati ad affrontare durante il lockdown. Da parte nostra però ce l’abbiamo sempre messa tutta affinché il nostro rapporto funzionasse. Al di là del programma noi vogliamo fare seriamente quello che abbiamo promesso. Il fatto che tanta gente sia stata testimone di questo amore ci fa sentire maggiormente responsabili. In questo programma è venuta fuori la parte vera di me e Manila. La nostra più grande soddisfazione è aver ricevuto messaggi da parte di tante persone che si sono emozionate durante il falò. Purtroppo il falò finale l’abbiamo seguito in TV stando distanti perché Manila si trovava n Sardegna per lavoro mentre io ero a Firenze. Eravamo in contatto telefonico e ci siamo commossi. Farlo dal vivo è stato abbastanza complicato perché si hanno tante cose da dire e i sentimenti si agitano nel cuore. Ce lo siamo goduti quel momento ma non è stato come guardarlo da casa. Probabilmente eravamo più rilassati. Io in particolare nutrivo un po’ di dubbi perché lei mi aveva descritto come una persona diversa da quello che sono.

C’è stato un momento in cui hai pensato che non sareste usciti insieme?

Sì. E’ successo quando ho sentito che Manila stava dando alle sue amiche e ai suoi tentatori una versione diversa di quello che sono. Questo non mi è piaciuto e l’ho detto più volte. Se non mi avesse fornito spiegazioni chiare e sincere probabilmente sarei uscito da solo. Non riuscire a far trasparire dopo 3 anni la persona che si è inevitabilmente porta ad una frattura del rapporto. In una relazione si deve stare bene e si deve trovare un equilibrio. E’ inutile trascinare un rapporto in cui nessuno sarà felice.

E’ vero che il prossimo passo saranno le nozze?

Le nozze sono state molto fraintese. Io ho detto a Filippo che avrei sposato Manila però in tanti hanno pensato che saremmo subito convolati a nozze. Intanto non è possibile farlo perché Manila non è ancora divorziata. In Italia la burocrazia è abbastanza lunga. Il primo matrimonio di Manila non è andato a buon fine purtroppo. Per me sarebbe il primo matrimonio e io l’ho sempre pensato in chiesa. Non abbiamo bisogno comunque del matrimonio per coronare il nostro sogno. Al momento non è una priorità. Se poi tra un anno o due quando tutto sarà risolto io e Manila decideremmo di sposarci lo faremo. La nostra priorità è viverci quotidianamente. Stiamo intanto cercando casa a Roma. Il nostro sogno nel cassetto sarebbe di avere un figlio. Ammetto ovviamente di avere delle perplessità perché abbiamo raggiunto un equilibrio con i bambini e tra di noi. E’ chiaro che un bebè potrebbe scombussolare la situazione. Speriamo però che Madre Natura ci aiuti perché mi piacerebbe diventare papà.

Nel programma ti abbiamo visto stringere un bel rapporto con Andrea Battistelli. In queste ore alcuni indizi social hanno fatto pensare ad un allontanamento tra di voi che avrebbe una causa da ricercare nella decisione del giovane romano di tornare insieme ad Anna. Cosa c’è di vero? Litigio in corso o invenzione dei giornali?

E’ soltanto un’invenzione di qualcuno e non so perché sia girata questa notizia. Ho sentito Andrea anche ieri sera perché io e Manila eravamo a Roma per uno shooting fotografico. Abbiamo finito tardi e ci siamo mangiati qualcosa al volo. Qualcuno gli ha riportato che ero a Roma e Andrea si è offeso perché non ero andato a mangiare da lui al ristorante. Gli ho chiesto scusa spiegandogli la situazione. Con Andrea ho un bellissimo rapporto e anche se qualcuno sta continuando a mettere zizzania tra me e Anna credo che Andrea abbia fatto un bel percorso all’interno del programma. E’ uscito più consapevole di quello che vuole da se stesso e dalla sua vita.Anna ha fatto un percorso particolare e non voglio più giudicarla. Ognuno è responsabile delle sue azioni. Spero che il loro amore possa essere sempre più forte. Non ho apprezzato per nulla Anna per come si è comportata nel programma. Andrea sa quanto gli voglio bene e quanto ho preso a cuore la sua storia. Da amico vero gli auguro la massima felicità. Se poi sarà con Anna o con un’altra donna non lo posso sapere.

A tenere banco a “Temptation Island” è stata anche la situazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Secondo te tra loro ci sarà un riavvicinamento? Non pensi che Pietro sia stato offensivo con lei?

Credo che il riavvicinamento ci sarà e che sarà solo una questione di tempo. Se il loro amore è vero e solido torneranno insieme. Io glielo auguro. Ho vissuto Pietro e so per quanto abbia sbagliato rivolgendo parole pesanti Antonella lo abbia provocato e non poco. Capisco che faccia parte del suo carattere provocare però ha esagerato anche lei. Pietro è imperdonabile per le cose che ha detto però dall’altra posso anche capirlo. Parlare di un ex e far passare Pietro come un insicuro sono stati atteggiamento poco carini. Tutto questo può far parte del personaggio Antonella Elia e lo capisco. Se però mi metto nei panni di Pietro mi rendo conto che sarebbe stato difficile accettarlo.

Come stai vivendo questa popolarità?

La popolarità l’ho sempre vissuta bene. Ho giocato a calcio negli anni 90 conquistando un grande successo all’estero. Sono sempre stato schivo alla popolarità e non perché mi vergognassi. Ho sempre pensato di essere stato baciato dalla fortuna. Sono felice di essere apprezzato perché io e Manila abbiamo dato un segnale limpido, bello, di speranza. Ci sono state delle mamme che mi hanno scritto di sperare che le loro figlie potessero trovare nella vita uno come me o che i loro figli potessero avere i miei stessi valori. Complimenti bellissimi che mi hanno fatto venire la pelle d’oca.

Ho letto che nella chat che avete creato con gli altri ragazzi di Temptation sei diventato il guru. A chi dispensi più consigli?

Consigli ne ho dati all’interno del programma perché erano situazioni che toccavo con mano. La chat esiste ma consigli è difficile darne perché ognuno vive la sua vita. Non vivo la quotidianità che ho vissuto in quei 21 giorni con loro. Se qualcuno mi chiede un parere dico ovviamente la mia ma non mi metto a fare lo psicologo di turno.

Avete raccolto tanti apprezzamenti e sono piovute anche delle nuove proposte immagino. C’è n’è qualcuna in particolare che ti alletta?

Per ora ci sono tantissime proposte però preferisco rimanere con i piedi per terra. E’ la prima volta che lavoro in televisione con un reality e dopo aver fatto anche altre trasmissioni ho preso atto del fatto che in questo mondo mi trovo bene. In quale veste e in quale situazione non lo so dire. Se dovessi avere un’opportunità interessante la prenderei al volo cercando di sfruttarla. Per ora di ufficiale però non c’è nulla.

Sappiamo che sei rimasto nel mondo del calcio lavorando come opinionista e osservatore per la Fiorentina. Saresti disposto a lasciare il mondo del calcio per un lavoro in TV o il primo amore non si scorda mai?

Il primo amore non si scorda mai a prescindere. Sono molto realista. Quello che avrei voluto fare veramente avendo entrambi gli brevetti è l’allenatore o il direttore sportivo. Mi piace fare l’opinionista perché non è che vado in TV a sparare a zero su tutti. L’opinionista credibile è colui che ha un sempre un contraltare e che conosce bene le dinamiche. Tornerei domani a fare qualcosa nel mondo del calcio. Se mi arrivasse un’occasione televisiva non la scarterei. Mi sono reso conto che in questo mondo ci posso convivere perché non può essere un caso che in tutte le volte in cui ho fatto delle trasmissioni i riscontri sono sempre stati positivi.

Ho letto che quando siete entrati Maria De Filippi aveva delle riserve pensando che il problema potesse essere la tua gelosia. E’ così? In passato la gelosia ha mai destabilizzato il vostro rapporto?

Confermo. Sembrava che io fossi la persona più gelosa al mondo. Sono geloso ma non possessivo. La gelosia fa parte dell’amore perché quando ami una persona manifesti di tenerci e anche la gelosia è un’espressione. Se io avessi visto la mia compagna avere atteggiamenti di poco rispetto nei miei confronti non saremmo mai arrivati alla fine. Non è una questione di gelosia ma di rispetto.

Durante una confidenza ad una delle tentatrici hai dichiarato di aver giurato amore eterno a Manila sulla tomba di tuo padre. Secondo te tuo papà cosa avrebbe pensato di Manila? Conoscendolo avrebbe dato la sua benedizione?

Mio padre è sempre stata una persona estremamente buona. Un grandissimo cuore e un gran lavoratore. Credo che Manila le sarebbe piaciuta tanto perché è una donna forte che ha superato problemi non facili nella sua vita. Dopo Miss Italia si è trovata ad affrontare un mondo che non è proprio facile. Mio padre avrebbe apprezzato molto. L’unica cosa che mio padre avrebbe voluto e spero che da lassù possa darci una mano è un nipote.

Cosa vedi nel tuo futuro?

Vedo un punto di arrivo ma anche un punto di partenza. Ho inseguito Manila all’inizio perché lei stava affrontando la separazione e per assurdo quando è arrivata non l’ho sentita per molti mesi. Questa notizia ci aveva quasi separato. E’ talmente bello quello che ci sta capitando che ci sono tutti i presupposti per poter andare avanti al meglio nell’amore e nel rispetto reciproco. A livello lavorativo vedremo invece cosa ci aspetta.