Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 4 al 10 maggio 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette grandi colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Shirin, che non riesce ad accettare la sua nuova condizione. Curiosi di sapere di chi si tratta? Continuate a leggere per scoprire tutte le news.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trame puntate dal 4 al 10 maggio 2024

Shirin sembra condannata a dover convivere con la sua cecità per il resto dei suoi giorni. L’idea di non poter vedere mai più l’ha abbattuta e neppure il grosso assegno ricevuto da un donatore anonimo sembra riuscire a risollevarle il morale.

Tuttavia per lei si prospetta una scoperta sconvolgente e – se anche questa non riuscirà a ridarle la vista – le permetterà almeno di scoprire il responsabile della sua condizione. Tutto ha inizio quando la ragazza riconosce l’odore del detergente che Yvonne sta usando per pulire l’appartamento. Shirin è sicura che si tratti dello stesso prodotto che le ha rovinato la vita.

Tempesta d’amore, spoiler al 10 maggio 2024

La giovane vuole scoprire dove Yvonne ha preso il detergente, per poter arrivare alla persona responsabile del suo incidente. Shirin chiede così informazioni a Yvonne e riesce a risalire ad Alexandra.

La moglie di Markus si mostra pronta ad assumersi le sue responsabilità e si scusa con lei.

Prima che da questa vicenda possa scaturire uno scandalo però, interviene Markus e propone a Shirin un accordo. La giovane è incerta sul da farsi e ne parla con Gerry. Il suo ragazzo le consiglia di rifiutare, ma lei sembra intenzionata a cedere all’idea di potersi sistemare per sempre.

Tra Gerry e Shirin scoppia una lite, ed Helene spinge il figlio a non forzare troppo la mano con la fidanzata e non essere così protettivo. Lui cerca di mettere da parte la sua ansia, ma Shirin – delusa da lui – inizia ad avvicinarsi a qualcun altro, che sembra capirla molto meglio.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Josie dice a Paul di aver ricevuto una proposta di lavoro che la costringerebbe a trasferirsi a Lisbona. La sua partenza è però legata alla fine della sua formazione, e la ragazza teme che André non sarà d’accordo per accelerare il suo apprendistato.

Erik chiede un prestito per regalare alla figlia un matrimonio da sogno, ma poi è costretto a partire per una riunione di classe e lascia l’organizzazione del matrimonio a Yvonne. La donna saprà mantenere la promessa di limitare le spese? Insieme ai futuri sposi Yvonne inizia a cercare una location per la cerimonia, e sogna un posto elegante. I due giovani però vogliono qualcosa di più semplice. A catturare l’attenzione di Josie è un bel prato, ma a Paul l’idea non piace affatto. Quel posto gli riapre le ferite di un vecchio trauma.

Le cose si complicano per Vanessa e Carolin. La nipote di Alfons ha in mente una famiglia tradizionale e non riesce a lasciarsi andare con Carolin. Poi però – quando è accanto a Max – non riesce a sentirsi coinvolta.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.