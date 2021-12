Ha vinto la diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2019. Due album all’attivo e oltre 600 mila follower su Instagram. Tenore polistrumentista, Alberto Urso ha collezionato già numerosi duetti tra cui il soprano Sumi Jo, la mezzo soprano Katherine Jenkins, J-Ax, Albano e Raffaella Carrà.

Lo abbiamo intervistato, in esclusiva per SuperGuida Tv, in occasione del Charity Christmas Padel by Givova tenutosi a Napoli, il 13 e il 14 dicembre 2021, per sostenere la Fondazione Cannavaro – Ferrara. Vi ha partecipato come rappresentante della Nazionale Cantanti Italiana e ci ha raccontato quanto sia importante permettere ai ragazzi di sognare. Oltre il canto e il calcio si è aggiunto anche il padel tra le sue passioni.

Inoltre, gli abbiamo chiesto della sua esperienza ad Amici e chi preferisce tra gli allievi di canto di quest’anno. Nel 2020, è salito sul palco dell’Ariston e non potevamo non chiedergli di commentare insieme la lista dei 22 Big in gara. Ci ha rivelato per chi fa il tifo e ci ha svelato di non aver proposto una canzone. A causa del Covid-19 i suoi concerti sono stati rimandati. Con la speranza di poter riabbracciare, presto, il suo pubblico è immerso nella scrittura di nuove canzoni.

Alberto Urso, l’intervista

Alberto quanto è importante partecipare ad eventi come il Charity Christmas Padel by Givova?

“È sempre importante perché comunque tramite il padel o il calcio facciamo eventi di beneficenza ed è importante unire queste due cose. Poi ci divertiamo, cerchiamo di vincere anche se è un po’ difficile”.

Sei nella Nazionale Cantanti da qualche anno, cosa ti hanno trasmesso i Big della musica italiana?

“Tutta la loro esperienza, ogni volta che ci vediamo mi danno sempre un sacco di consigli, sono sempre vicini in tutti i momenti anche di bisogno. Dono davvero felice di far parte di questa comunità”.

Cosa ne pensi del cast di Sanremo? Avevi inviato un brano?

“Faccio il tifo per i miei ragazzi di Amici, visto che sono uscito da là ho sempre stima per tutti loro. No non ho presentato un brano quest’anno”.

Sono stati rimandati I tuoi concerti a causa del covid. Come pensi si risolverà la situazione capienza?

“Spero che comunque ci facciano fare i concerti il prima possibile, ho voglia di tornare a cantare a vedere il mio pubblico il prima possibile”.

Stai seguendo Amici? Chi ti ha colpito di più tra i cantanti?

“Tifo per LDA anche se sono tutti bravi. LDA mi piace tanto poi è il figlio di Gigi D’Alessio che per me è un fratello, uno zio più che altro. Faccio il tifo per lui”.

Progetti futuri?

“Sto scrivendo tantissimo mi sto preparando per il 2022 che spero sia un anno meraviglioso pieno di gioia visto che gli ultimi anni sono stati un pochino duri”.

Intervista Video ad Alberto Urso