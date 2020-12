E’ stata una delle protagoniste della settima edizione di “Temptation Island”. Nonostante la sua esperienza nel programma sia durata poco, Sofia Calesso si è fatta ricordare per una scena con Antonella Elia diventata subito virale. Sono stati tanti i momenti difficili che Sofia ha dovuto affrontare ma alla fine anche tra lei e Alessandro è arrivato il lieto fine. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Sofia ci ha parlato del suo rapporto con Alessandro rivelandoci di pensare al matrimonio. Tra loro il rapporto procede a gonfie vele anche se nelle ultime settimane qualcuno ha cercato di insinuare dei dubbi. Durante una diretta Instagram di Valeria Liberati, un utente ha infatti dichiarato che Alessandro avrebbe tradito Sofia con un’altra ragazza. A tal proposito, Sofia ci tiene a chiarire la vicenda in questa intervista. Sofia confessa di aver ricevuto delle minacce: “Sto attraversando un momento molto particolare perché in queste settimane mi stanno arrivando molte minacce. Non posso fare nomi e cognomi anche se sarò pronta a farli qualora ci fosse bisogno. Mi sto consultando anche con un avvocato”.

Intervista esclusiva a Sofia Calesso

Durante l’esperienza di “Temptation Island”, Sofia ha avuto modo di legare con Antonella Elia, opinionista al “Grande Fratello Vip”. Le abbiamo chiesto un parere sulla lite avvenuta tra la Elia e la Gregoraci e in proposito ha risposto: “Penso che Antonella sia se stessa sempre, nel bene e nel male. Ha manifestato il suo pensiero anche forse esagerando un po’. Antonella però è vera e lo ha dimostrato anche in questa lite”. Confida che Antonella Elia e Pietro Delle Piane possano superare i loro problemi e che possa trionfare l’amore. Nessun commento invece in merito alle dichiarazioni rilasciate da Stefano Torrese che l’ha accusata di averlo preso in giro. Sul fronte professionale, Sofia ci ha confidato di aver ricevuto delle offerte televisive ma di non volersi sbilanciare. Non nasconde però di voler partecipare al “Grande Fratello Vip” o all'”Isola dei famosi”. Chissà se magari vedremo Sofia entrare nella casa per un confronto con Carlotta. Secondo voi tra loro ci sarà una tregua?

Sofia, proprio qualche settimana fa, un utente durante una diretta Instagram di Valeria Liberati aveva insinuato che Alessandro ti avrebbe tradito. Come hai reagito? Hai scoperto qualcosa? Si parlava di messaggi inviati da lui ad una ragazza in cui le chiedeva di vedersi.

Non mi ha fatto piacere sentire determinate cose. Mi sono confrontata con Alessandro perché a differenza di altri preferisco risolvere i problemi dentro le mura domestiche. Mi voglio fidare di lui. Laddove ci fosse qualcosa che io devo sapere invito queste persone a non nascondersi e ad avvisare me. A queste voci do pertanto la credibilità che meritano. Dopo l’esperienza di “Temptation Island” sono stata molto male ma ora sono andata avanti. Da un paio di mesi a questa parte io e Alessandro ci siamo promessi di ricominciare e le cose procedono bene. Purtroppo però devo segnalare una cosa.

Dimmi pure.

Ci sono donne che hanno perso il senso del pudore. Mandano messaggi, video hot e foto nude e di cattivo gusto ad Alessandro pur sapendo che è fidanzato. Lui è sincero e mi ha mostrato questi contenuti. Io da parte mia l’ho invitato a bloccare queste persone. Io sono molto gelosa e anche nelle mie storie su Instagram l’ho ammonite dicendo loro di stare attente. Le inviterei a guardarsi allo specchio e farsi schifo. Una di queste donne mi ha perfino bloccata. Mi auguro che si sia resa conto di quello che ha fatto.

A quanto pare nell’aria c’è profumo di fiori d’arancio. Confermi?

Il matrimonio è un mio sogno. Io e Alessandro abbiamo già alle spalle delle unioni e quindi non è facile riprovarci. Al momento però non lo escludo.

Nella casa del Grande Fratello Vip sta per entrare Carlotta Dell’Isola. E tu hai avanzato dei sospetti sulla sua partecipazione. E’ vero che dopo le tue dichiarazioni hai ricevuto delle minacce?

Sto attraversando un momento molto particolare perché in queste settimane mi stanno arrivando molte minacce. Non posso fare nomi e cognomi anche se sarò pronta a farli qualora ci fosse bisogno. Mi sto consultando anche con un avvocato. Ho dato a Carlotta della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora scaduto e siccome a noi che abbiamo partecipato a “Temptation Island” ci hanno vietato di sponsorizzare e fare pubblicità mi sono chiesta perché a lei fossero state concesse determinate opportunità. Non sono ipocrita. Io ho partecipato al programma per i sentimenti ma se venissero fuori possibilità lavorative le prenderei in considerazione. Se fosse entrata al Grande Fratello Vip a metà gennaio o a febbraio nessuno le avrebbe detto nulla.

Anche a te sarebbe piaciuto partecipare al Grande Fratello Vip? Ti aspettavi di essere contattata?

Non ho mai negato di volermi mettere in gioco in un programma come il “Grande Fratello Vip” o anche all’ “Isola dei famosi”. In riferimento a Carlotta mi hanno dato fastidio i modi e i tempi. Noi abbiamo firmato un contratto che ci ha limitato in molte cose e mi sono arrabbiata proprio per una disparità di trattamento.

All’interno del villaggio ti abbiamo vista legare molto con Antonella Elia. Cosa pensi di questo addio tumultuoso da Pietro Delle Piane? Te lo saresti mai aspettato?

Con Antonella abbiamo legato molto e c’è un grande affetto. Lo dimostra il fatto che ancora oggi ci sentiamo. Sono convinta che Antonella e Pietro provino un sentimento. Come tutte le coppie hanno i loro problemi ma considerando che sono un’inguaribile romantica penso che laddove ci sia il sentimento si possa superare tutto. Penso che anche tra di loro andrà così.

A proposito della lite tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci cosa ne pensi?

Penso che Antonella sia se stessa sempre, nel bene e nel male. Ha manifestato il suo pensiero anche forse esagerando un po’. Antonella però è vera e lo ha dimostrato anche in questa lite.

Un’altra concorrente insieme a te di “Temptation Island” ha annunciato la fine della sua relazione. Sto parlando di Anna Boschetti. Pensi davvero che Andrea l’abbia tradita?

Penso sembra che in qualsiasi rapporto ci debba essere un limite che non debba essere mai superato. Non mi sento di sputare sentenza gratuite. Tra di loro c’erano dei problemi che sono rimasti irrisolti. Non penso che Anna abbia detto una bugia. Ho trovato scorretto l’invito da parte di Andrea della tentatrice Beatrice al ristorante senza dire nulla alla fidanzata. Un gesto di cattivo gusto. Credo che i panni sporchi si debbano lavare a casa.

Nel frattempo hai ricevuto altre proposte televisive? Cosa ti piacerebbe fare in TV?

Ho ricevuto delle proposte ma essendo ancora tutto incerto non mi sento di dire nulla. La mia vita è con il mio compagno e con i miei figli e spero di poter rivelare presto qualche novità a livello sentimentale. Sul lavoro invece preferisco non sbilanciarmi. In questo periodo ho raggiunto un traguardo importante, la serenità.