Elena, qualche settimana fa era stata battuta la notizia che la storia con Favoloso era arrivata al capolinea. Cosa era successo? Perché tu hai parlato di presunto tradimento mentre lui dava la colpa ai tuoi ex. Insomma, uno scambio di accuse.

Favoloso se l’è presa con me e invece di venire a casa e discuterne insieme ha iniziato a scrivere su Instagram. Si è arrabbiato perché io avevo risposto ad un mio ex fidanzato che tra l’altro pare si sia presentato alla polizia per dire che ero stata sequestrata.

E’ stata fatta una denuncia?

Non lo so sinceramente perché sono stata avvisata per telefono. Penso però che comunque sia andato a parlare con qualcuno perché altrimenti non sarei stata contattata dalla polizia. Al momento però non è stato notificato nulla.

Luigi ha parlato della presenza ingombrante del tuo ex Daniele Di Lorenzo. Come mai? Vi sentite tutti i giorni?

Luigi si riferiva a tutti i miei ex e non a Daniele in particolare. Non ci vedo nulla di male nel mandare messaggi ad una persona con cui ho condiviso una parte della mia vita. A Gianluca lo sento spesso, quasi tutti i giorni. E’ stato un mio punto di riferimento ed è una persona a cui voglio bene. Su di lui Luigi è abbastanza sereno. Su Daniele forse non ha tutti i torti visto che a mio parere in passato ha detto delle falsità. Con Favoloso abbiamo discusso perché lui sapeva che io dovevo andare dai miei genitori e ha pensato che gli avessi detto una balla e che mi fossi vista con Daniele. Per ripicca è uscito con Martina Nasoni. Lui dice che è un’amica anche se non mi ha mai parlato di questa amicizia. Io sapevo che la sua ex manager tempo fa gliela voleva presentare confidando che tra loro magari nascesse qualcosa. Ci sono rimasta male perché se non c’era nulla da nascondere poteva dirmelo la sera stessa che era uscito con lei. Io poi mi sono sentita con Martina e lei mi ha detto che si era trattato di un incontro di lavoro chiedendomi di non essere citata perché non cercava il gossip.

Quest’estate vi siete uniti in matrimonio con il rito masai. Tutti però si chiedono quando vi sposerete in Italia.

Io vorrei organizzare un matrimonio in grande e al momento per l’emergenza sanitaria non è possibile. Luigi sta aspettando di farmi la proposta. Mi aspetto qualcosa di speciale, che mi faccia rimanere a bocca aperta.

Proprio l’altra sera al termine di una serata con amici, Nina Moric ha inscenato un finto matrimonio. A molti queste nozze finte celebrate sui social sono apparse come una provocazione nei vostri confronti. Cosa ti senti di replicare?

Sinceramente non lo sapevo. Non la seguo da un po’ anche se so che lei va a chiedere ancora in giro di noi agli amici di Luigi. La miglior cosa non è la replica ma l’indifferenza. Per me Luigi che stava prima con lei non è il Luigi che sta ora con me. Reputo Luigi un uomo intelligente. Spero che Nina trovi la sua strada e che smetta di chiedere di noi.

Proprio in queste ore Nina Moric ha pubblicato un audio choc in cui ha reso pubblica un’inquietante telefonata che avrebbe avuto con il figlio Carlos e l’ex marito Corona. Che idea ti sei fatta in proposito?

Come lavoro Nina sa solo far registrazioni e denunciare. Lo faceva anche con Luigi. Secondo me l’unico a rimetterci in questa vicenda è il figlio Carlos. In tutte le famiglie si possono avere dei litigi o incomprensioni ma essendo entrambi i genitori esposti pubblicamente in questo caso c’è il rischio che sui social venga preso di mira anche il figlio.

Parlando dell’altro tuo ex Scintilla, Luigi ha dichiarato: “Gli errori di Scintilla li vedi quando conosci Elena da 8 mesi”. Cosa intendeva dire? E a quali errori si riferiva?

Luigi mi ha detto di non aver dichiarato proprio questo e di aver detto cose diverse. Io credo che se in una coppia uno si fida dell’altro ci dovrebbe essere anche la libertà. Non credo che ce l’abbia con Scintilla perché l’ha conosciuto e ha sempre detto che è una brava persona. Io spererei che mia sorella trovasse un uomo come Gianluca.

Tua suocera, la mamma di Luigi, si è mostrata contraria al vostro rapporto dichiarando che tu lasceresti troppo le porte aperte ai tuoi ex. Mi pare di capire che tra di voi non corra buon sangue. Cosa ti infastidisce del suo comportamento? E cosa pensi delle accuse pesanti rivolte da Tommaso Zorzi nei confronti di Loredana?

Secondo me Tommaso ha esagerato nel parlare perché voleva farsi bello davanti agli altri. Loredana proviene da una buona famiglia e quindi non è una che va a scroccare perché può permettersi di pagare. A me sta simpatica ma non condivido la sua intromissione nel nostro rapporto. Sono sicura che ama il figlio però dal vivo sembra di più la sorella di Luigi. I miei genitori non si sono mai intromessi nelle mie scelte anche quando non gli piaceva un mio compagno. Vorrei che Loredana si comportasse in modo diverso.

Tra l’altro si parla di Loredana come prossima concorrente del “Grande Fratello Nip”. Cosa ne pensi?

Se fosse così sono contenta perché intanto starebbe via qualche mese. E’ un’esperienza che le piacerebbe fare e siccome dopo la separazione dal marito la TV è stata la sua terapia sarei felice se lei partecipasse al “Grande Fratello Nip”.

Hai paura che possa rivelare qualcosa di scomodo su di te all’interno della casa?

Dopo che il mio ex ha detto peste e corna inventandosi tante cose non penso che possa che Loredana possa fare meglio di lui.

Luigi qualche giorno fa ha accennato alla possibilità di partecipare a “Temptation Island”. Siete mai stati contattati?

Io ero stata contattata quando ero in coppia con Gianluca ma lui era contrario ai reality. Io e Luigi finora non siamo mai stati contattati. Con Gianluca avrei provato quest’esperienza mentre con Luigi sarei titubante. Sono troppo gelosa. Mi fido di Luigi ma non delle altre. Mollerei proprio il reality se vedessi che qualcuna le si avvicina troppo.

Hai ricevuto qualche altra proposta televisiva? Cosa ti piacerebbe fare in TV?

Dobbiamo preparare il nuovo “Colorado” e stiamo aspettando che ci dicano qualcosa. Più che in TV mi piacerebbe fare qualcosa su Netflix in Spagna.

Oggi Cristina Roncalli ha accusato Luigi di averla minacciata.

Tirasse fuori un selfie in modo da provare di essere stata con Luigi. E’ una di quelle che deve sparare a zero per far parlare di sé. Si commenta da sola. Luigi poi neanche l’ha mai vista. E’ matta.