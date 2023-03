Mercoledì 10 maggio si terrà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Alla conduzione ritroveremo ancora Carlo Conti, affiancato questa volta dalla bravissima e bellissima Matilde Gioli. Ieri si è svolta in Rai la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione in cui sono state annunciate le cinquine delle varie categorie.

Intervista a Carlo Conti

Carlo Conti ha esordito con una battuta: “Sbrighiamoci che devo portare mio figlio al cinema”. Poi ha proseguito: “Credo che sia importantissimo abituare i bambini fin da piccoli ad andare al cinema in sala. Questo è ciò che cercheremo di fare con lo spot di avvicinamento, che vorrei fare in una sala cinematografica, proprio per radicare ancora di più la nostra presenza in un sala e far capire che quello che andremo a premiare sono grandi film che andrebbero visto all’interno di una sala cinematografica. Sarà, ovviamente, una serata con ritmo, poi il David Di Donatello sarà ignudo come sempre… arriviamo all’assurdo con questo politicamente corretto”.

Il riferimento era ovviamente al caso della professoressa licenziata per aver mostrato ai suoi studenti in gita il David di Michelangelo. Al termine della conferenza stampa, noi di SuperGuida TV abbiamo avvicinato Carlo Conti scambiando con lui qualche battuta. Il conduttore si è mostrato disponibile a darci qualche anticipazione anche sul programma I migliori anni, che tornerà su Raiuno da fine aprile.

Conti sarà inoltre ospite di Benedetta Primavera da Loretta Goggi. Cosa combinerà? Il conduttore ci ha rivelato: “Farò un po’ di confusione. Non abbiamo preparato nulla ma arriverò da lei e faremo i conti”, scherza. Sulla nuova edizione dei Migliori Anni, anticipa che ci saranno delle novità: “Sono dell’idea che i format vadano sempre attualizzati e per questo motivo ci saranno delle novità. Credo che le interviste un po’ lunghe siano ormai fuori moda e pertanto non le farò. Mi inventerò altre cose nuove. Posso dire però che il gioco della memoria finale è rimasto”.

In questi mesi si erano rincorsi dei rumors su un possibile addio di Conti alla Rai. Il conduttore sarebbe stato in fase di valutazione di altre proposte che lasciavano ipotizzare un passaggio alla concorrenza. Ai nostri microfoni però Carlo Conti ha voluto smentire queste indiscrezioni clamorose: “L’ho lette anche io e posso dire che mi fanno sorridere”.